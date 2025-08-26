Reichsstadt-Festtage in Rothenburg, 05. bis 07.09.25

Vom 5. September bis 7. September feiert die Stadt ihre Geschichte in historischen Lagern in der gesamten Altstadt. Neu in diesem Jahr: der Händlermarkt wandert von der Galgen- in die Spitalgasse.

Das Historienfest Reichsstadt-Festtage in Rothenburg ob der Tauber feiert vom 5. bis 7. September die Geschichte der Stadt. Zahlreiche Gruppen aus Rothenburg und der Umgebung machen die Stadt zum riesigen Feldlager. Besucher tauchen bei mittelalterlichen Schmieden im Lager der Ritterschar, bei Theaterstücken über das bürgerliche Leben in der Herrngasse oder bei Schlaglichtern auf der Bühne am Marktplatz in die Geschichte ein. Eröffnet werden die Reichsstadt-Festtage mit dem Fackelzug der Historiengruppen aus dem Taubertal: Rund 900 Teilnehmer ziehen ab 20.30 Uhr von der Doppel­brücke zum Marktplatz.

Expand Foto: RTS, Willi Pfitzinger

Im Vorjahr feierte Rothenburg 750 Jahre Reichsstadt und setzte neue Impulse. Einige der Neuerungen greift man 2025 wieder auf: So wird es erneut einen historischen Händlermarkt geben, der diesmal täglich die Spitalgasse belebt. Als neues Lager der »Freien Reichsstädter« hat sich der schattige Burggarten etabliert. Besonders lohnt sich ein Besuch beim Kanonen-, Musketen- und Pikendrill der historischen Gruppe. Musikalisch sorgen neben umherziehenden Gruppen des Historischen Vereins »Meistertrunk« – darunter der Spielmannszug, die Marketenderinnen, Mummenschanz, die Beutelschneider und die Junge Schar – auch die Stadtpfeifferey für klangvolle Unterhaltung. Die Gruppe Mummenschanz tritt am Freitag ab 16.30 Uhr vor dem offiziellen Auftakt am Marktplatz gemeinsam mit der Fechtshow der Gruppe Kampfhus auf. Auch die Tänzer der Rokoko-Festspiele kehren zurück und treten am Sonntag am Marktplatz auf. Zu den bewährten Klassikern zählen der Historische Schäfertanz am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr (beide auf dem Marktplatz), die beiden Aufführungen des Festspiels »Der Meistertrunk« im Kaisersaal sowie das große Höhenfeuerwerk »Rothenburg in Flammen« am Samstagabend ab 21.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es viel zu entdecken: von der Kummereck-Wacht vor dem Galgentor über die Erstürmung der Klingentorbastei bis zu den Rittern an der Röderschütt oder der Orgelnacht in St. Jakob.

Im Gedenkjahr »500 Jahre Bauernkrieg« liegt besonderes Augenmerk auf den Nachbarn aus Ohrenbach und Schillingsfürst, die in der Herrngasse lagern. Am Samstag beleuchtet ein Schlaglicht auf dem Marktplatz um 14.30 Uhr schauspielerisch die Wirren jener Zeit. Die Rothenburger Münzer bieten an ihrer Fallhammerpräge eine exklusive Gedenkmünze an. Eine weitere Episode bringt eine Volksschauspielgruppe aus dem fränkischen Großhaslach auf die Stöberleinsbühne im Spitalviertel: Das Stück »Karpfenklauerkebsweiber« wird dort am Samstag um 13.30 Uhr aufgeführt. Ebenfalls neu auf der Bühne: der Fanfaren- und Spielmannszug aus Wörth am Rhein, der am Samstag und Sonntag sowohl auf der Stöberleinsbühne als auch am Marktplatz auftritt.

Tickets für »Der Meisrertrunk« am Samstagnachmittag bei meistertrunk.de oder direkt beim Rothenburg Tourismus Service.

Reichsstadt-Festtage, Fr. 5. bis So. 7. September, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de