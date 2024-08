Reichsstadt-Festtage Rothenburg, 06. bis 08.09.

Anlässlich der Reichsstadt-Festtage (6. bis 8. September) 2024 besuchen die historischen Fechter von Kampfhus e.V. aus Hirschhorn am Neckar Rothenburg ob der Tauber und präsentieren an zwei Tagen ihre spektakuläre Show »Fechten im Wandel der Epochen«.

Am Freitag, 6. September, eröffnet die Gruppe zusammen mit der Festspielgruppe Mummenschanz ab 17.45 Uhr das Programm am Marktplatz. Die Fechter starten um 18 Uhr, Eintritt kostet das informative Spektakel nicht. 14 moderierte Schaukämpfe werden in gut 30 Minuten geboten. Wiederholt wird die Präsentation verschiedener Fechtstile am 7. September um 11 Uhr. Am Samstagnachmittag kommen Besucher (Kinder wie Erwachsene) den Fechtern von 14 Uhr bis 17 Uhr im Innenhof des RothenburgMuseums näher. Bei der Fechtschule des Vereins darf jeder Gast auch selbst Hand an ein Schwert oder einen Degen anlegen. Die Gruppe Kampfhus e.V. zählt zum Deutschen Dachverband für Historisches Fechten: Mit ihrem Auftritt knüpfen die Veranstalter an die Präsenz der historischen Fechter aus Tauberbischofsheim an, die einst die Reichsstadt-Festtage bereicherten.

»Fechten im Wandel der Epochen« (am 6. September um 18 Uhr und 7. September um 11 Uhr) beginnt im Spätmittelalter – also just zur Zeit der Vergabe des Reichsstadtprivilegs an Rothenburg im Jahr 1274 – mit dem Einhandschwert sowie einem »Buckler« als Schild. Weiter geht es entlang des Zeitstrahls ins Spätmittelalter des 14. und 15. Jahrhunderts. Duelle mit Dolchen, Langschwertern und Langen Messern brachten neue Fechttechniken mit sich. Rüstungen wie jene von Rittern verstärkten den Schutz: Speer, Mordaxt, Streitkolben und Langschwerter kommen dagegen zum Einsatz. Weiter führt die Zeitreise in die Epoche des 30jährigen Krieges: Rapier, Katzbalger und Flammberge werden in den großen Schlachten des 17. Jahrhunderts relevant. Eher für ein 1:1-Duell steht der Abschluss der Gefechte von Kampfhus e.V. in den Zeiten der Napoleonischen Kriege: Hier erläutern die historischen Fechtsportler die Technik beim Einsatz von Säbeln. Im RothenburgMuseum wird am Samstag, 7. September, ab 14 Uhr im Innenhof die Fechtschule der Sportler gastieren. Im direkten Dialog mit den Experten erläutern sie Kindern wie auch Erwachsenen die korrekten Bewegungen beim Fechten. An Schauwaffen wie Säbeln und Schwertern darf sich jeder auch selbst versuchen. Die Aktion anlässlich der Reichsstadt-Festtage ist kostenfrei. Empfohlen wird freilich ein begleitender Besuch der Sonderschau »Waffen einer Reichsstadt« anlässlich des 750jährigen Jubiläums von Rothenburg als Reichsstadt.

Reichsstadt-Festtage, Fr. 6. bis So. 8. September, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de