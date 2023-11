Reiterlesmarkt in Rothenburg

Eine ganze (Alt-)Stadt im Vorweihnachtsfieber erleben Besucher im adventlichen Rothenburg ob der Tauber. Der Alt-Rothenburger Reiterlesmarkt öffnet vom 1. bis zum 23. Dezember täglich seine Pforten. Montag bis Donnerstag ist dieser von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, von Freitag bis Sonntag bis 20 Uhr. In insgesamt 56 Buden finden die Besucher Kulinarisches: selbstgemachte Bratwürste, Flammkuchen oder den regionaltypischen weißen Glühwein sowie Geschenkideen regionaler Anbieter – weltberühmt und gleichzeitig gemütlich-familiär, dies stellt beim Rothenburger Weihnachtsmarkt keinen Widerspruch dar. An allen Tagen wird für die musikalische Umrahmung durch lokale Blaskapellen gesorgt.

Eröffnet wird der Rothenburger Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Dr. Markus Naser und das namensgebende Reiterle. Die mythische Figur flog einst – so die Sage – zur Winterzeit mit den Seelen der Verstorbenen durch die Lüfte. Heute reitet das Reiterle im roten Mantel zu Pferd auf den Marktplatz ein und sorgt mit dafür, dass der Weihnachtsbaum im Zentrum des Platzes erleuchtet. Zu den weiteren Höhepunkten zählt der Lichterzug der Schulkinder vom Rödertor gen Marktplatz, wo die Teilnehmer von Oberbürgermeister Dr. Markus Naser und vom Reiterle begrüßt werden (Mittwoch, 6. Dezember, 16.30 Uhr), und die Präsentation des großen Lebkuchenhauses der Rothenburger Bäcker auf dem Reiterlesmarkt (Mittwoch, 20. Dezember, 17.15 Uhr).

Zu den täglichen Programmpunkten zählt die Kirchenführung durch St. Jakob ab 14.30 Uhr, das Bläserkonzert auf der Bühne des Reiterlesmarktes um 17.30 Uhr (Sa./So. auch 14 Uhr) sowie der Rundgang des Pelzmärtels um 16.30 Uhr. Eine schöne Tradition stellt die tägliche Präsentation der

Adventsfenster dar, welche die Rothenburger Schulklassen anfertigen und am Reiterlesmarkt jeweils immer um 17 Uhr einweihen. In diesem Jahr werden die Adventsfenster wieder am Rathaus angebracht. Zudem gibt es eine ganze Reihe an Stadtführungen: Die öffentlichen um 11 Uhr und 14 Uhr, die Führung mit der Handwerkerwitwe Walburga um 19 Uhr (Freitag und Samstag) sowie täglich den Nachtwächter ab 21.30 Uhr (alle ab Marktplatz). Am 26. Dezember um 14 Uhr wird es eine Führung entlang des Krippenweges geben (Treffpunkt: Wolfgangskirche).

