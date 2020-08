Reutlinger Rolls Royce der Riesenräder

In Reutlingen geht es bald rund: Am Donnerstag, 3. September, setzt Oberbürgermeister Thomas Keck auf dem Marktplatz ein 35 Meter hohes Riesenrad in Gang. Bis zum 4. Oktober können Besucherinnen und Besucher die Innenstadt dann aus luftiger Höhe genießen. Das »White Star«, das schon bald seine Runden in Reutlingens »guter Stube« dreht, ist schneeweiß und, wie der Schausteller sagt, der »Rolls Royce« unter den insgesamt sieben Riesenrädern seiner Familie. 30.000 LED-Leuchten sorgen für stimmungsvolle Momente in den 26 offenen Gondeln mit Platz für bis zu 104 Personen. Täglich von 11 bis 20 Uhr und am Wochenende bis 22 Uhr können Familien wie Einzelpersonen in einer der Gondeln Platz nehmen und den spektakulären Ausblick auf die Stadt genießen. Eine Fahrt dauert etwa fünf Minuten und kostet für Erwachsene fünf, für Kinder drei Euro.

Reutlinger Riesenrad, Do. 3. September bis So. 4. Oktober, So. bis Do. 11 bis 20 Uhr, Fr. und Sa.11 bis 22 Uhr, Marktplatz Reutlingen, www.reutlinger-riesenrad.de