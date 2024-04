Vom 9. bis zum 12. Mai kann man die historische Vergangenheit Lichtenaus hautnah erleben: Handwerker, Spielleute, Gaukler und Geschichtenerzähler halten Einzug und vor den Mauern schlagen Darstellergruppen vom 12. Jahrhundert bis in die frühe Neuzeit ihre Zelte auf. Auf junge Maiden und Recken warten die lustigen Geschichten des Stabpuppentheaters Unhold, Märchenerzählungen am Spinnrad und Wettkämpfe im Wikingerskirennen und Armbrustschießen. Den Höhepunkt der Veranstaltung bilden die temporeichen Ritterturniere der Stuntreitergruppe Arturius, deren Reiter auch schon bei zahlreichen Filmproduktionen mitwirkten. In der Zeltstadt hat man die Möglichkeit, sich im Axtwerfen und an der Balltjoste auszuprobieren, beim Abfeuern von Kanonen und Arkebusen zuzuschauen oder ganz gesellig im großen Zuber zu baden. wol

Do. 9. bis 12. Mai, Festung Lichtenau, www.ritterspiele-lichtenau.de