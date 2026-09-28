Robotic Weeks 2026 in Heilbronn (19.10. bis 20.11.26)

Eintauchen in eine Welt, in der Technologie greifbar wird: Bei den Robotic Weeks in den IPAI SPACES wird gezeigt, wie Roboter das Leben bereichern können. Besucher können jede Woche neue Roboter entdecken und künstliche Intelligenz selbst ausprobieren. Das Programm ist für alle Altersklassen gedacht: So kann man sich auf interaktive Ausstellungen, spannende Kurzvorträge, Führungen und Workshops zum Mitmachen freuen. In der ersten Veranstaltungswoche (20. bis 23. Oktober) hat man die Möglichkeit, einer intelligenten Roboterzelle der Fanuc Europe GmbH dabei zuzuschauen, wie sie Fehler eigenständig erkennt und präzise Aufgaben löst. Der Eintritt ist frei.

Mo. 19. Oktober bis Fr. 20. November, 9 bis 17 Uhr

IPAI SPACES, Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn