Rockabilly Days von 2. bis 4. August - jetzt in Asperg

Endlich ist es wieder soweit! Nach dem sensationellen Erfolg der letzten Jahre werden die Rockabilly Days auch diesen Sommer wieder die Herzen aller Musikbegeisterten und 50er-Jahre-Nostalgiker höher schlagen lassen. Mit noch mehr Programm und größerem Standort verwandelt sich der Verkehrsübungsplatz Asperg drei Tage lang in das Mekka der Rockabilly-Szene, mit insgesamt zehn Bands und drei DJs.

Von Freitag, 2. August bis Sonntag, 4. August werden sowohl internationale Größen wie Darrel Higham, die Prague Rockabilly Cats oder Memphis Special als auch namhafte deutsche Stars wie The Pinstripes oder Mad Guz & The Mojos mit ihren schwungvollen Rhythmen bei den Rockabilly Days für gute Laune und fliegende Petticoats sorgen.

Wer noch nicht weiß, wie er zu deren rockigen Klängen das Tanzbein schwingen soll, nimmt einfach an einem der vor Ort angebotenen Tanz-Workshops teil. Das richtige Outfit fehlt noch? Kein Problem, denn an einem der zahlreichen Stände auf der Händlermeile findet jeder Rock‘n‘Roll-Enthusiast das passende Accessoire für den perfekten Vintage-Vibe, sei es die obligatorische stylische Sonnenbrille, die auffällige Gürtelschnalle oder ein Polka-Dot-Tellerrock. Und wer will, lässt sich für den perfekten Look in einem der Barber-Shops die Tolle toupieren, den Bart frisieren oder nimmt als Erinnerung gar ein Tattoo mit. Damit zwischen so viel Action die Kraft nicht ausgeht, bieten mehrere Food Trucks verschiedene Gerichte zur Stärkung an. Auch Autofans kommen auf ihre Kosten und können die bunten Heckflossen chrom-glänzender Oldtimer bewundern oder selbst mit ihrem Gefährt an der Car Show teilnehmen.

Das Beste: Auch in diesem Jahr haben es die Organisatoren geschafft, dass der Eintritt frei bleibt. »Wir möchten so viele Menschen wie möglich für unser Festival begeistern, jeder ist willkommen, ob Groß oder Klein und für jeden wird etwas geboten sein. Deshalb war es uns wichtig, dass der Eintritt frei ist,« so das Organisations-Team, welches Baden-Württembergs größtes Rockabilly-Musikfest seit 2017 veranstaltet. »Wir freuen uns auf drei unvergessliche Tage!«

Der Rockabilly ist eine Sonderform des Rock‘n‘Roll, der sich Mitte der 1950er Jahre im amerikanischen Süden entwickelte und Elemente von Pop, Country und Rhythmus and Blues aufnahm und mit dem einzigartigen Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre verschmolz. Seither erfreute er sich wachsender Beliebtheit und prägte Mode, Frisuren und Schmuck mit seinem unverkennlichen Stil.

Rockabilly steht für fetzige Rhythmen, gute Laune und viel Lebensfreude. Davon kann man sich am ersten Augustwochenende nun wieder selbst überzeugen.

Rockabilly Days

Fr. 2. bis So. 4. August,

Verkehrsübungsplatz Asperg

alle Infos: rockabillydays.de

facebook.com/rockabillydaysfreiberg

instagram.com/rockabillydays