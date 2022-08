Die Rockabilly Days kommen erneut nach Freiberg! Endlich können sich Fans der eleganten alten Zeit rund um Petticoat, Haartollen und Heckflossen wieder in der Eventlocation Gaumentanz treffen. Der Weg zurück in die goldenen 1950er Jahre ist dabei nicht allzu weit. Drei Tage lang, von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, führt er in den Gaumentanz zu den Rockabilly Days. Willkommen im schwäbischen 50er-Jahre-Eldorado!

2017 luden die Veranstalter erstmals zum großen Nostalgie-Event mit feinster Musik aus wilden alten Zeiten, glänzenden Oldtimern und phantastischen Frisuren ein. Seitdem sind die Rockabilly Days ein sensationeller Erfolg, die jährlich über 10.000 Besucher anlocken – nach zwei Jahren nerviger Corona-Pause geht nun die Party weiter: bei freiem Eintritt, mit großer Autoshow und kostenlosen Campingmöglichkeiten auf der nahen Wiese neben dem Festivalgelände. Wer auf Zeitreise in die Fifties geht, der will tanzen. Sieben Bands, ein Überraschungsact und drei DJs sorgen bei den Rockabilly Days 2022 dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Wieder einmal haben die Veranstalter die Besten zusammengetrommelt, um gemeinsam mit den Besuchern in der Region Stuttgart zu den 50er und 60er zu rocken. Musikalisch gibt es eine bunte Mischung aus Rockabilly, Boogie-Woogie, Rock’nRoll, Two-Step und Blues auf die Ohren. Neben den Briten von »Restless« und »Rampage«, wird in diesem Jahr auch das Who-is-Who der deutschen Rockabily-Szene vor Ort sein. Die Besucher können sich auf Auftritte der »Boogie-Tones«, von »Mad Guz and the Mojos«, von »The Pinstripes« und »The Chaps«, sowie den Österreichern von den »Rhine Valley Ramblers« freuen. Ein Überraschungsact aus Mexico hat sich auch noch angekündigt.

Die Rockabilly Days sind ein Festival, bei dem die große Rockabilly-Szene die Musik, die Mode und die Autos ihres Lieblingsjahrzehntes feiert. Viele Fans reisen Hunderte Kilometer weit um in ihre Welt einzutauchen. Die Zeit des Rockabilly war eine Zeit der eleganten und vielseitigen Mode, der weichen Pastelltöne, der harmonischen Farben. Die Polka Dots, die Petticoats, die phänomenalen Hair-Styles der 50er – sie alle kommen nun nach Freiberg. Wer noch keine Tolle hat, der kann sie sich an den Friseurständen des Festivals toupieren lassen. Ein Hingucker wird das immer, cool und lässig, mit Sonnenbrille oder ohne. Den echten Rockabilly-Look vervollständigen die Accessoires, die sich auf der Shopping Meile mit zahlreichen, abwechslungsreichen Ständen finden: von der Pomade über das großgetupfte Halsband, die Hosenträger, die Gürtelschnalle bis hin zum Petticoat ist bei ihnen alles zu haben, was die alte Zeit noch echter macht. Die Autos im bunt leuchtenden Lack mit ihren steilen, dynamischen Heckflossen, die großen US-amerikanischen Straßenschiffe und die geliebten alten deutschen Fabrikate – bei den Rockabilly Days sind sie alle dabei. Der Cadillac steht hier neben dem Käfer und neben der Vespa. Jeder Besucher kann mit seinem Fahrzeug vorbeikommen und sich prominent auf dem Gelände präsentieren. Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, werden die Besucher während des gesamten Festivals mit original US-Food versorgt. Darüber hinaus werden zwei kostenfreie Tanzworkshops an den beiden Wochenendtagen angeboten. alh

Rockabilly Days, 5. bis 7. August, Event-Location Gaumentanz, Freiberg am Neckar, www.rockabillydays.de