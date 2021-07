Rothenburg: Kreativmarkt & Sommer Open Air

Am 10. und 11. Juli von 11 bis 18 Uhr richtet die Hofheimer Eventagentur evendon zum zweiten Mal den HandmadeArt Markt in der Rothenburger Altstadt aus. Ein weiteres Highlight wird am 24. Juli um 17.30 Uhr: »Sound of Silence 2021«.

»Das Konzept des HandmadeArt Markt hat sich in der Szene herumgesprochen«, berichtet Beate Hüls von evendon. »Wir sind ganz schön gewachsen, um etwa 20 Prozent. Es haben

dieses Jahr fast 50 überwiegend junge Manufakturen, Künstler und Designer aus der ganzen Bundesrepublik ihr Kommen angemeldet, um ihre kreativen und originellen Produkte hier bei uns zu präsentieren. Hochwertige und handgemachte Einzelstücke, viele davon nachhaltig hergestellt, sind nach wie vor sehr gefragt.« Der Kreativmarkt HandmadeArt bietet auch dieses Jahr wieder Stylisches, Funktionales, Upgecyceltes, Köstliches, Nützliches und Verrücktes aus der aktuellen Handmade-Szene. Mit dabei sind beispielsweise die Seifenmanufaktur Maria Rose, Edelrost mit handgemachten Eisenpfannen, Seiten 2 von 2 wie’s kimmt mit gestrickten Accessoires aus Garnen, Bürsten aus dem Schwarzwald oder Schickimicki Schnickschnack mit Mode & Schmuck und Glitzerpups mit nachhaltigem Windelkonzept und vieles mehr. Und so ist auch in diesem Jahr bei HandmadeART am Grünen Markt Bewundern und Einkaufen angesagt, aber auch Erleben und Genießen.

Es gibt wenige Künstler, denen ein vergleichbar guter Ruf vorauseilt, wie dies bei der Simon & Garfunkel Revival Band der Fall ist. Wo sie auch auftreten, hinterlassen die sympathischen Vollblutmusiker ein begeistertes Publikum und überschwängliche Kritiken.

Traumhafte, leidenschaftliche Balladen wie »Scarborough Fair« oder »Bright Eyes«, Klassiker wie »Mrs. Robinson«, »The Boxer« oder »The Sound of Silence« gehören ebenso fest zum umfangreichen Repertoire wie die mitreißende »Cecilia«.

Mit ihren bis ins kleinste Detail abgestimmten Gesangs- und Instrumentaldarbietungen lassen die fünf Musiker die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmen. Allein die mit den Originalen nahezu perfekt übereinstimmenden Stimmlagen sind dabei an Authentizität kaum zu überbieten.

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen. Es wird gebeten, sich vor dem Besuch auf den angegebenen Veranstalter-Webseiten zu informieren.

HandmadeArt Markt, Sa. 10. und So. 11. Juli. 11 bis 18 Uhr, Rothenburger Altstadt, www.handmadeart.info

Sound of Silence 2021, Sa. 24. Juli, 17.30 Uhr, Marktplatz, Rothenburg ob der Tauber, www.sg-revival.de