Rothenburger Herbstmesse: Auf geht‘s zur Mess‘!

Von Samstag, 29. Oktober bis Sonntag, 6. November verwandelt sich der Schrannenplatz in unmittelbarer Innenstadtnähe zwischen Schrannenscheune und nördlicher Stadtmauer in einen kleinen, feinen Volksfestplatz mit eigenem, fast intimem Charme.

Seit Generationen laden Händler und Krämer mit ihren vielfältigen Sortimenten zur Rothenburger Herbstmesse ein. Besucher aus Stadt und Land kommen zum Bummeln und Schauen, Essen und Trinken, Amüsieren und Einkaufen.

Die Rothenburger Herbstmesse erweist sich trotz kühler Jahreszeit und räumlicher Enge immer noch als Publikumsmagnet: Die ganze Region kommt, ob jung, ob alt aus Stadt und Land. Autoskooter, Kinderkarussell und Kettenflieger gehören neben Schießbude, Verlosung, Pfeilwerfen, Angelbude und Ballwerfen zu den traditionellen Klassikern eines jeden Volksfestes.

Wer vom bunten Treiben Appetit bekommt, findet verschiedene Imbissstände, Süßwarenhändler, einen Fischverkäufer, Bubble Waffeln und eine Creperie auf der Herbstmesse.

Ein Lebkuchen – und Glühweinstand versprüht einen Hauch vorweihnachtlicher Adventszeit. Das vielseitige Sortiment der Krämerverkaufsstände reicht von Textilien, Haushaltswaren, Fell- und Wollartikeln, Leder- und Schmuckwaren über Bekleidung, Tee und Gewürzspezialitäten und weiteren Raritäten, die es oft eben ausschließlich auf traditionellen Märkten wie der Rothenburger Herbstmesse zu kaufen gibt.

Erweitert wird das Angebot in diesem Jahr um einen Französischen Markt mit französischen Spezialitäten und einen Stand mit Käse aus Südtirol und dem Vorarlberg, Wildwürsten und Speck. Der Kinder- und Familientag bietet am Mittwoch, 2. November nicht nur vergünstigte Fahrpreise, sondern auch so manches Schnäppchen.

Zur Herbstmesse haben die engagierten Rothenburger Einzelhandelsgeschäfte innerhalb der Stadtmauer zusätzlich auch am Sonntag, 6. November von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Angebot der Läden kann sich sehen lassen.

Die Rothenburger Herbstmesse ist und bleibt eine erfolgreiche, traditionelle Marktveranstaltung mit erfreulichem Zuspruch. Die Herbstmesse bietet ein kompaktes Markterlebnis über eine komplette (Ferien-) Woche mit zwei Wochenenden.

Rothenburger Herbstmesse, Sa. 29. Oktober, bis So. 6. November, Schrannenplatz, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de