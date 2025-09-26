Rothenburger Herbstmesse, 25.10.25

Für kleine Kinder sind die Fahrgeschäfte auf der Rothenburger Herbstmesse ein Riesenspaß. Süßigkeiten, Spielsachen und kulinarische Leckereien warten an jeder Ecke. Im Marktbereich finden die Besucher allerhand Nützliches – Haushaltsartikel, Kleidung und Kulinarisches. Und so manchen zieht es traditionell für den ersten Glühwein im Vorgriff der kalten Jahreszeit auf die Herbstmesse in die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. Wieder dabei ist zudem der französische Markt.

Sa. 25. Oktober bis So. 2. November, Schrannenplatz, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de