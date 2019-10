Rothenburgs Altstadt wird vom 2. bis 10. November der Ort für Märchenerzählungen und fantastische Konzerte. Der Schwerpunkt liegt auf den Geschichten von Hans Christian Andersen.

Zu den Höhepunkten des diesjährigen Märchenzaubers zählen der Auftritt des Tölzer Knabenchors am Freitag, 8. November (19 Uhr, bei KunstKulturKorn), und die schauspielerische Lesung von Christian Klischat am Samstag, 2. November (Theodor Fontane: Grete Minde, 20 Uhr, Städtischer Musiksaal). Klischat – als Wunder von einem Ein-Mann-Theater bezeichnet – richtet sich eher an das erwachsene Publikum. Er hat sich die Novelle des bekennenden Andersen-Anhängers Fontane herausgepickt, in der die starke Frauenfigur der Grete dem damaligen Zeitgeist ebenso wenig entspricht wie viele der Außenseitercharaktere aus Andersens Märchen. Der renommierte Tölzer Knabenchor ist erstmals beim Rothenburger Märchenzauber vertreten, er setzt in seinem Programm den Fokus auf die »Alte Musik«. Die in München ausgebildeten Sänger haben als märchenhaften Aspekt unter anderem den »Abendsegen« aus der Oper »Hänsel und Gretel« von Engelbert Humperdinck im Gepäck. Etwas zum Staunen finden die Besucher am ersten Wochenende auf der Stöberleinsbühne: Vom 1. bis 3. November präsentiert das Stadtmarketing Rothenburg e.V. »Märchenhafte Könige der Lüfte«: Die Greifvogelschau findet dann täglich um 14 Uhr auf der Stöberleinsbühne im Spitalviertel Rothenburgs statt. Als Stadt zum Träumen präsentiert sich Rothenburg ob der Tauber zur Märchenzauber-Zeit mit den Märchenverführungen, die zu besonderen Orten führen. Diese starten immer um 17.30 Uhr vom Marktplatz aus und sind ein kostenfreier Spaß für die ganze Familie. Am Sonntag, 3. November rückt bei der ersten Märchenverführung »Das Feuerzeug« des dänischen Autors Andersen in den Fokus. Die weiteren Termine: »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« (4. November), »Das Feuerzeug & Wer war die Glücklichste« (5. November), »Der Zaubervater« (kein Andersen-Werk, sondern ein eigens entwickeltes Märchen, 6. November), »Die alte Kirchenglocke & Die Lichter« (7. November) sowie »Des Kaisers neue Kleider« mit Nico Seifert in der Hauptrolle (9. November). Am 10. November startet Claudia Brand schon etwas früher: Mit »Es war einmal…« zieht sie ab 15 Uhr zu den märchenhaften Ecken der Stadt. Treffpunkt ist der Brunnen am Marktplatz. Auch sonst trifft man immer wieder auf Andersen-Figuren im Programm des Märchenzaubers: Däumelinchen wird am 2. November in Form des japanischen Erzähltheaters Kamishibai in der Stadtbücherei dargeboten (15.30 Uhr). Am Mittwoch, 6. November, können die Besucher »Das hässliche Entlein« in der Bäckerei Striffler nachhören und nachbacken (17 Uhr). Auf das hässliche Entlein trifft der Besucher später auch noch musikalisch, wenn im Städtischen Musiksaal die Rothenburger Musikschule am Sonntag, 10.November, ihr Konzert gibt (16 Uhr).Schon ab dem 26. Oktober kann man beim Märchenbummel des Stadtmarketing Rothenburg e.V. auf Schnitzeljagd durch Rothenburg gehen: wer das Rätsel auf den Gewinnspiel-Karten löst und diese einreicht, kann etwas gewinnen. Ein Programm für die ersten und zweiten Klassen von Schulen bietet die Stadtbücherei vom 4. bis 15. November an: »Der Wolf im Nachthemd« steht zu ausgewählten Terminen auf dem Programm, die interessierte Lehrkräfte unter der 09861 933 870 absprechen können. Zu zwei Terminen öffnet das Hegereiterhaus im Spitalviertel seine Pforten: am 3. und 10. November gibt es dort jeweils um 11 Uhr eine Märchen- und Bastelstunde mit eigens dafür geschriebenen Geschichten.

Rothenburger Märchenzauber Sa. 2. bis So. 10. November, Rothenburg ob der Tauber www.rothenburg-tourismus.de