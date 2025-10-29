Rothenburger Reiterlesmarkt, 21.11. bis 23.12.25

Wenn die mittelalterlichen Gassen Rothenburgs im warmen Lichterglanz getaucht sind, liegt Magie in der Luft. Vom 21. November bis 23. Dezember 2025 (geschlossen am Totensonntag, 23. November) ­öffnet der Rothenburger Reiterlesmarkt seine Tore. Eingerahmt von Fachwerkhäusern und Stadtmauer entfaltet sich hier eine märchenhafte Kulisse, in der Handwerkskunst, festliche Musik und kulinarische Genüsse verschmelzen. Seinen Namen verdankt der Markt dem sagenumwobenen »Reiterle«, einer Gestalt aus alten Überlieferungen. Früher wurde der winterliche Bote als Schreckgestalt gefürchtet, heute bringt er Licht und Freude in die dunkle Jahreszeit. Wenn er in prächtiger Gewandung auf den Marktplatz reitet und die Besucher begrüßt, scheint die Zeit stillzustehen.

Ein besonderes Erlebnis ist der Lichterzug der Schulkinder mit dem Auftritt des Reiterle am 3. Dezember – ein leuchtender Auftakt voller Emotion und Gemeinschaftsgefühl. Ebenso besonders: die Lange Nacht der Museen und die Lange Shoppingnacht am 21. November (ab 18 Uhr), wenn sich ­Rothenburg bis spät in die Nacht von seiner genussvollen und kulturellen Seite zeigt.

Musikalisch wird der Advent unvergesslich: Das Weihnachtsoratorium am 13. Dezember um 17 Uhr in der St.-Jakobs-Kirche erfüllt das historische ­Gotteshaus mit festlichen Klängen, während das »Celtic Christmas Concert« am 14. Dezember um 16 Uhr in der Spitalkirche keltische Weihnachtstraditionen lebendig werden lässt. Täglich erfüllen feierliche Bläserkonzerte den Marktplatz mit weihnachtlichen Klängen. Und natürlich darf auch die Magie für die Kleinsten nicht fehlen: Am 17. Dezember um 17.15 Uhr zaubern die Rothenburger Bäcker beim großen »Hexenhaus«-Event ein Strahlen in Kinderaugen, wenn das riesige Lebkuchenhaus feierlich in kleine Stücke geteilt und verschenkt wird.

Besonders zu empfehlen ist der für die Region typische weiße Glühwein. Der Rothenburger Reiterlesmarkt verströmt den Duft frisch gebackener Leb-kuchen und lädt zum Stöbern zwischen kunstvollen Weihnachtsdekorationen, Krippenfiguren und ­Geschenkideen ein. Und wer noch tiefer in die Weihnachtswelt eintauchen möchte, findet im Weihnachtsdorf von Käthe Wohlfahrt das ganze Jahr über funkelnde Inspiration – ein Muss für alle, die Weihnachten lieben. Ob romantischer Spaziergang zu zweit, fröhlicher Ausflug mit Freunden oder unvergesslicher Familienmoment – der ­Rothenburger Reiterlesmarkt lädt ein, den Zauber der Adventszeit mit allen Sinnen zu erleben.

Öffnungszeiten

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 20 Uhr

Rothenburger Reiterlesmarkt, Fr. 21. November bis Di. 23. Dezember, 23. November geschlossen, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de