Rothenburger Weindorf 2026, 12. bis 16.08.26

Wenn sich der Grüne Markt und der Kirchplatz vor der imposanten Kulisse von St. Jakob in eine ­stimmungsvolle Weinoase verwandeln, ist wieder Rothenburger Weindorf. Vom 12. bis 16. August 2026 präsentieren regionale Gastronomen mit Winzern aus Franken und dem Taubertal eine ­vielfältige Auswahl an Qualitätsweinen und kulinarischen Spezialitäten.

Besucher dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Reise durch die fränkische Weinlandschaft freuen. Das Weingut Markus Meier bringt unter anderem bio-zertifizierten Silvaner, Riesling, Scheurebe und Domina sowie fruchtige Cuvées, Rosé, Secco und ­alkoholfreie Alternativen nach Rothenburg. Weinbau Tommy Neumeister präsentiert charaktervolle Bioweine wie Silvaner, Helios, Muscaris und ­Orangewein. Ergänzt wird das Angebot durch kreative Sommerdrinks wie den »Silvaner Sunrise«, Aperol Spritz, Sarti Spritz und Hugo sowie fruchtige Traubensaftcocktails. Auch das Weingut Römmert aus Volkach bereichert das Weindorf mit fränkischen Klassikern wie Scheurebe, Weißburgunder, Rotling und Domina. Besondere Akzente setzen die Spezialitäten »Frozen Scheurebe« und »Schoko I ­Vino«. Das Weingut Mönchshof schenkt unter ­anderem Gelben Muskateller, Roth‘s Rotling, Spätburgunder Rosé, Bacchus und Weißburgunder aus. Der Heimat- und Weinbauverein Tauberzell bietet regionale Weine wie Schwarzriesling, Johanniter, Regent, Bacchus und Rotling an und unterstreicht damit die lange Weinbautradition des Taubertals. Dazu gibt es Wildburger und Küchle.

Die Rothenburger Gastronomen sorgen für kulinarische Vielfalt. Die Ratsstube & Italia serviert italienische Antipasti und Panna Cotta und kombiniert diese mit Weinen aus dem Hause Weingärtner in Markelsheim, darunter Silvaner, Grauburgunder, Tauberschwarz und Zweigelt. Das Hotel Eisenhut verwöhnt seine Gäste mit Pulled Pork, Flamm-­kuchen, Rosmarin-Focaccia und fränkischem Wurstsalat. Dazu werden unter anderem der Perlwein »Nachschlag«, Bacchus, Scheurebe, Silvaner und der Rotwein »Red Max« ausgeschenkt.

Käseliebhaber kommen am Stand von BaristaHerz auf ihre Kosten. Hier wird originaler Raclette-Käse frisch geschmolzen serviert – klassisch auf Kartoffeln oder kombiniert mit Baguette, Salami oder ­Parmaschinken. Süße und herzhafte Crêpes bietet das Rollin‘ Diner an und sorgt damit für den passenden Genuss zwischendurch. Das Rothenburger Weindorf verbindet fränkische Weinkultur, regionale Spezialitäten und die Kulisse der historischen ­Altstadt zu einem der stimmungsvollsten Sommerfeste der Region.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 16 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Rothenburger Weindorf, Mi. 12. bis So. 16. August, Grüner Markt und Kirchplatz, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de