Rothenburger Weindorf

Vom 14. bis 18. August findet das Weindorf in Rothenburg ob der Tauber am Grünen Markt und Kirchplatz vor herrlich illuminierter Kulisse statt. Im Vorjahr kehrte das Weindorf in Rothenburg ob der Tauber nach drei Jahren Corona-Pause zurück, und es entwickelte sich prompt wieder zum Publikumsmagneten. Das neue Konzept mit der Mischung aus regionalen Weingütern und Rothenburger Partnerständen erwies sich als gelungener Mix und wird so auch in diesem Jahr fortgeführt. Die zwei Gastronomen aus Rothenburg ob der Tauber gehören zur Initiative »Genießen ob der Tauber«: Das Team der »Italia« aus der Herrngasse bietet neben leckeren Antipasti die Weine vom Weingut Weingärtner aus Markelsheim.

Auch das »Hotel Eisenhut« blickt auf das fränkische Weinland und offeriert die Weine vom Winzerhof Stahl aus Auernhofen sowie von weiteren Weingütern im Taubertal wie aus Lauda und Königshofen. Pulled Pork im fränkischen Brotlaib mit BBQ Sauce und Krautsalat, Rosmarin- Foccacia mit Pestofrischkäse, Tomaten-Mozzarellasalat mit Foccacia, Flammkuchen mit Zwiebeln und fränkischem Landrauchschinken sowie Spinat-Wrap mit mediterranem Gemüse ergänzen am Eisenhut-Stand das Angebot. Erstmals als eigenständiges Weingut reist Markus Meier aus Ulsenheim nach Rothenburg ob der Tauber. Vom Steigerwald bringt er unter anderem typische fränkische Bio-Rebsorten-Weine wie Riesling, Silvaner, Scheurebe sowie fruchtig-frische Cuvées mit. Eine kurze Anreise hat der Heimat- und Weinbauverein Tauberzell e.V.: Im Taubertal werden trockene und halbtrockene Weine ausgebaut. Zu den Weinen schmecken die Köstlichkeiten wie Wildplatten, Bratwürste, Rehnuggets oder Wildburger mit Blaukraut, Wildleberkäse im Laugenbrötchen, Zwiebel Blootz sowie als Nachspeise Fränkische Küchle. Vom Main reist das Weingut Mönchshof aus Ochsenfurt an: Gelber Muskateller, Bacchus, Spätburgunder-Rosé sowie weitere erlesene Weine der Winzervereinigung bietet der Stand, der eng mit dem Fränkischen Weinbauverband zusammenarbeitet. Ein echter Familienbetrieb reist aus Ippesheim nach Rothenburg ob der Tauber: Der junge Winzer Tommy Neumeister hat Silvaner „Alte Reben“, Helios, Johanniter, den Schaumwein Pétitland naturel aber auch Secco-Kreationen wie einen Apferol-Spritz im Gepäck. Von der Mainschleife bei Volkach kommt das Weingut Römmert nach Rothenburg: Spätburgunder und Chardonnay Schoko-Vino locken neben Scheurebe, Domina und Weißburgunder sowie weiteren Ortsweinen an den Ausschank. Für kulinarische Spezialitäten sorgt in diesem Jahr erstmals die Bäckerei Striffler. Zudem gibt es Rotling, Risecco, Rosecco, Silvaner und Bacchus vom Weingut Engel in Ipsheim. Süße und herzhafte Crepes sowie Kaffee offeriert das Rollin Diner.

Zur Eröffnung des Weindorfs am Mittwoch um 17 Uhr kommen die Fränkische Weinkönigin, drei Weinprinzessinnen sowie die Bayerische Biokönigin.

Expand Foto: J. Derheim

Öffnungszeiten:

Mittwoch & Donnerstag: 17 bis 23 Uhr, Freitag & Samstag: 16 Uhr bis 24 Uhr, Sonntag: 12 Uhr bis 22 Uhr

Rothenburger Weindorf

Mi. 14. bis So. 18. August, Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de