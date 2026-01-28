Rund ums Kind: Kleidermarkt in Tüngental, 28.02.26

Beim Kleidermarkt in Tüngental wird alles rund ums Kind geboten, ­etwa Kleidung von den Größen 50 bis 176, Spielzeug, Baby-/Kinderzubehör, Fahrzeuge und Umstandsmode. Es handelt sich um einen Kommissions-Basar, die Kleidung ist nach Größen sortiert. Schwangereneinlass ist bereits um 13.15 Uhr mit max. 2 Begleitpersonen, es wird ein Nachweis in Form des Mutterpasses benötigt. Regulärer Einlass ist ab 14 Uhr, der Kleidermarkt dauert bis 16 Uhr. Zudem wird für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen sowie Herzhaftem gesorgt. Infos und Anmeldung zum Verkauf per E-Mail an kleiderbasar.gailenkirchen@gmail.com.

Sa. 28. Februar, 14 bis 16 Uhr, Turnhalle Tüngental, Schwäbisch Hall, www.tuengental.de