Schacht-See-Fest Bad Friedrichshall (11. bis 13.7.26)

Das Bad Friedrichshaller Schacht-See-Fest mit seiner unvergleichlichen Natur-Atmosphäre zählt zu den Highlights der Region. Vier Tage bestes Programm aus Livemusik auf drei Bühnen, Beachparty am Freitag, Unterhaltung, Kulinarischem, Sandstrand, Kinderprogramm, Kindertag und vielem mehr rund um den Schachtsee versprechen ein tolles Erlebnis für Jung und Alt. Die Abende stehen ganz im Zeichen von Geselligkeit und musikalischen Genüssen, denn auf zwei Bühnen und am Sandstrand bieten Live-Bands beste Unterhaltung. Auftakt zum Schacht-See-Fest ist die Beachparty am Freitag. Am Sonntag findet der Kindertag am Schachtsee statt.

Sa. 11. bis Mo. 13. Juli (Beachparty am 10. Juli), Schachtsee, Bad Friedrichshall, www.friedrichshall.de/schachtseefest