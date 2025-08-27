Schlachtfest Orlach, 27.09.25

Der Liederkranz Orlach und die Feuerwehr veranstalten dieses Jahr am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. September auf dem Kirchplatz und um die Alte Schule in Orlach wieder ein Schlachtfest. Es steht ein großes beheiztes Zelt bereit, ebenso viele Sitzplätze im Freien. Auch für die Verpflegung ist gesorgt, zum umfassenden Angebot gehören unter anderem Schlachtplatte mit Kraut, Schnitzel mit Kartoffelsalat, Saiten und Bratwust mit Kartoffelsalat oder Brot, Neuer Wein und Zwiebelkuchen, Herbstkuchen, Blooz sowie Kaffee und vieles mehr. Das Schlachtfest findet bereits seit über 30 Jahren statt. Die geschlachteten Schweine sind aus eigener Erzeugung, der viel gelobte Kartoffelsalat wird von den Helfer/innen selbst zubereitet. Samstagabend ist Barbetrieb.

Sa. 27. September, 18 Uhr und So. 28. September, 11 Uhr, Kirchplatz und Alte Schule, Orlach, www.braunsbach.de