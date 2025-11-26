Schloss Kapfenburg Festival: Stars, Stimmung und Sommernächte, 24.07.26 bis 02.08.26

Das Schloss Kapfenburg Festival 2026 findet vom 24. Juli bis 2. August statt und präsentiert erneut ein hochkarätiges Programm in einzigartiger Open-Air-Atmosphäre.

Expand Foto: Julian Mathieu Sarah Connor

Den Auftakt macht am Freitag, 24. Juli, die Eröffnungsperformance »da!SEIN | Trude« zu Ehren der großen deutschen Sopranistin Trude Eipperle Rieger. Gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg präsentieren ehemalige Preisträger des Trude Eipperle Rieger-Preises die schönsten Arien und Duette aus ihrem Bühnenleben. Musik, Bühnenbild, Lichtshow und Feuerwerk lassen die Magie der Oper lebendig werden. Am Sonntag, 26. Juli, ist Clueso zu Gast. Der Erfurter verbindet seit über 20 Jahren Pop, Hip-Hop und Singer-Songwriter-Elemente. Mit Songs wie »Chicago«, »Cello« oder »Flugmodus« sowie neuen Arrangements begeistert er Generationen von Fans. Seine Deja-Vu-Tour bringt Hits, neue Songs und eine beeindruckende Bühnenshow mit, die den Abend unvergesslich macht.

Expand Foto: Tom Blanc Marc Forster

Am Mittwoch, 29. Juli, folgt Sarah Connor mit ihrem Konzert »Wilde Nächte – Open Air 2026«. Seit über zwei Jahrzehnten prägt sie die deutschen Charts, Hits wie »From Sarah with Love«, »Wie schön du bist« oder »Vincent« machen sie zur Pop-Ikone. Ihr Auftritt verspricht Stimmung, bekannte Melodien und ein energiegeladenes Live-Erlebnis. Das große Schlossfest am Samstag, 1. August, steht unter dem Motto »La dolce musica | Die größten Hits aller Zeiten«. Ein Ticket ermöglicht den Zugang zu gleich drei Acts: der Stadtkapelle Lauchheim, WildOne und der Pino Barone Band feat. Roberta Valentini. Eröffnet wird der Abend von der Bürgerwehr Lauchheim. Eine lange Partynacht voller Musik, Energie und sommerlicher Festivalstimmung erwartet die Besucher. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 2. August, das Open-Air-Konzert von Mark Forster. Neben Klassikern wie »Übermorgen« und »Chöre« präsentiert er neue Songs wie »Zeitmaschine« und »Rettest Du Mich«. Special Guest ist die Stadtkapelle Bopfingen.

Das Programm

Fr. 24. Juli , 20 Uhr: da!SEIN | Trude, Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg

So. 26. Juli, 20 Uhr: Clueso

Mi. 29. Juli, 20 Uhr: Sarah Connor

Sa. 1. August, 17.45 Uhr: Das Schlossfest, La dolce musica | Die größten Hits aller Zeiten

So. 2. August, 20 Uhr: Mark Forster

weitere Acts werden noch bekanntgegeben

Schloss Kapfenburg Festival, Fr. 24. Juli bis So. 2. August, Schloss Kapfenburg,Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de