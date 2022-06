Schlossfestival Bruchsal

Außergewöhnliche Künstler, mitreißende Konzerte und ein sommerlich-lebendiges Ambiente in der spektakulären „Schlossarena“ - zum 300. Jubiläum der Grundsteinlegung seines Schlosses 1722 tischt Bruchsal vom 28.07. - 07.08.2022 ein ganz besonderes Programm auf: Es entsteht eine einzigartige Freilicht-Kulisse inmitten des Barock-Schlosses mit über 2.800 Sitzplätzen. Auf den Gartenterrassen des Schlosses vereinen sich Barock und Gegenwart, wenn die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Jazz, Blues, der Klassik und des Pop eintauchen. Kulinarische Angebote gespickt mit vielen Genuss-Highlights tragen zum außergewöhnlichen Open-Air-Sommer in Bruchsal bei.

Ein Programm der Extraklasse

Die Staatsoper Stuttgart eröffnet am 28. Juli mit der Puccini-Oper Tosca voll italienischem Flair das Programm gemeinsam mit der Sopranistin Maria Agresta, dem Tenor Martin Muehle und dem Bass-Bariton Tomasz Konieczny. Beim Gala-Abend am 29. Juli erklingen Höhepunkte aus Wagners Lohengrin gesungen von Simone Schneider und Klaus Florian Vogt und Beethovens 7. Symphonie, ebenfalls gestaltet von der Staatsoper Stuttgart.

Der erfolgreichste deutsche Jazztrompeter Till Brönner nimmt am Samstag, 30. Juli mit seinem Album „On Vacation“ und seinen Klassikern mit farbenreichen und musikalischen Klanglandschaften mit auf Reisen. Der 31. Juli steht ganz im Zeichen einer Zeitreise in die „Swinging 60s“ mit der „Las Vegas Show“ von US-Star Curtis Stigers und der SWR Big Band, weltweit einer der besten ihrer Art. Der Geigenvirtuose Daniel Hope und das Orchester l‘arte del mondo stellen am 1. August die barocke Originalversion Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ der modernen „Vivaldi Recomposed“-Version von Max Richter gegenüber und German Brass verwöhnt die Ohren mit sattem Blechbläser-Sound und einer Reise durch die verschiedensten Musik-Genres am 2. August.

Gesanglichen Hochglanz liefert am 3. August ein weiterer Welt-Star, Jazz-Sänger Gregory Porter begleitet von der großartigen SWR Big Band und am 4. August der kanadische Top-Star Marc Martel, der bei seinem einzigen Deutschland-Konzert 2022 mit „One Vision of Queen - The world´s most spectacular Queen Tribute Show“ Freddie Mercury gesanglich zurück auf die Bühne bringt. Am 5. August sorgen DJ Alex Christensen & The Berlin Orchestra mit „Classical 90s Dance“ für einen spektakulären Ausklang und Disco-Tanz-Fieber in der Schlossarena.

Mit allen Sinnen genießen

Neben dem vielfältigen Konzertprogramm erwartet die Gäste ein kostenfrei zugänglicher Festivalbereich im Ehrenhof des Schlosses. Sie genießen hier bei einem leckeren Glas prämierten Klumpp-Wein und kulinarischen Spezialitäten der Genussmeile einen schönen Sommerabend in geselliger Runde mit Freunden und Bekannten.

Weitere Informationen auf www.schlossfestival.de.

Tickets:

Bruchsaler Touristinformation im neuen „H7“, Hoheneggerstraße 7, 76646 Bruchsal c2concerts.de/tickets . myticket.de . 040 2372 400 30 . und bei allen bekannten VVK-Stellen