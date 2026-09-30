schön&gut in Münsingen, 29.10.26

Zum 18. Mal lädt die Herbstmesse »schön&gut« ins albgut nach Münsingen ein. Vom 29. Oktober bis 1. November verwandeln sich die historischen Kornspeicherhallen im Herzen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb in einen Treffpunkt für Genießer, Entdecker und Familien. Rund 220 ausgewählte Aussteller – darunter mehr als 30 neue – präsentieren eine Mischung aus regionalen und internationalen Spezialitäten, hochwertiger Tisch- und Wohnkultur sowie Produkten rund ums Wohlfühlen. Ein besonderes Extra in diesem Jahr: Das Tagesticket ist zugleich ein Gewinnlos. Damit haben Besucher die Chance auf einen von vielen attraktiven »schönen & guten« Preisen.

schön&gut, Do. 29. Oktober bis So. 1. November, 10 bis 18 Uhr, albgut, Münsingen, www.schön-und-gut.com