Schöntaler Weihnachtsmarkt, 06.12.25

Wenn der Klosterhof der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kloster Schöntal in stimmungsvollem Lichterglanz erstrahlt, dann öffnet am 2. Adventswochenende der Weihnachtsmarkt seine Tore. Neben dem vielfältigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot ist das Besondere am Schöntaler Weihnachtsmarkt das Rahmenprogramm in den historischen Räumen mit verschiedenen Konzerten, Ausstellungen, Musikgruppen sowie dem Kinder- und Familienprogramm. Das Knurps Puppentheater ist an beiden Tagen zu Gast. Ein Buspendelverkehr ist wieder aus allen Teilorten eingerichtet.

Sa. 6. Dezember ab 15 Uhr, So. 7. Dezember ab 11 Uhr, Kloster Schöntal, www.schoental.de