Schrozberger Sommer lädt zum Entdecken und Erleben ein, 14.06.26

Am Sonntag, den 14. Juni 2026, verwandelt sich Schrozberg wieder in eine große Erlebnis- und ­Präsentationsfläche für Besucher aus der ganzen Region. Beim Schrozberger Sommer zeigen Unternehmen, Vereine und Organisationen, was sie zu bieten haben – und laden zu einem abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie ein.

Betriebe aus Handwerk, Handel, Dienstleistung sowie zahlreiche Vereine aus Schrozberg und den Teilorten präsentieren ihre Angebote. Besucher können sich über Produkte, Dienstleistungen und Neuheiten informieren – von Bau- und Handwerksleistungen über Fahrzeuge und Technik bis hin zu Mode und vielen weiteren Angeboten des täglichen Lebens. Auch Informationen rund um Ausbildung und berufliche Möglichkeiten, Energieberatungen und Fördergeld-Informationen werden vorgestellt. Die Schrozberger Innenstadt wird an diesem Tag zur lebendigen Fußgängerzone mit vielen Aktionsflächen. Darüber hinaus beteiligen sich weitere Standorte im Stadtgebiet am Programm. Besucher dürfen sich auf Mitmachaktionen, Kinderprogramme, kulinarische Angebote und zahlreiche Attraktionen freuen.

Auch verschiedene Betriebe öffnen ihre Türen oder laden mit besonderen Aktionen ein: So ist beispielsweise der Biergarten des Gasthauses Linde geöffnet. Weitere Programmpunkte erwarten die Besucher unter anderem auf dem Firmengelände der Firma Müller Stuckateurbetrieb, beim Fashion Outlet Schrozberg, bei Stabilo, in Krailshausen beim Schuhhaus Schmidt, LBV Raiffeisen- und Sänger GmbH Areal ­sowie rund um den Schafsee. Zu den besonderen Publikumsmagneten zählen unter anderem eine große Kfz-Ausstellung, ein Flugzeug der Luftsportgruppe, sowie die beeindruckenden Oldtimer der Traktorfreunde Leuzendorf. Auf der Bühne am Marktplatz sorgt zusätzlich ein buntes und musikalisches Bühnenprogramm für Unterhaltung. Damit alle Stationen bequem erreicht werden können, fährt ein kostenloser Pendelbus zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten. Die Geschäfte laden zudem von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Am Veranstaltungstag ist die Schrozberger Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Schrozberger Sommer, So. 14. Juni, 11 bis 18 Uhr, Schrozberg, schrozberg.de