Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt, 27.11.26

Rund 75 festlich geschmückte Stände verwandeln den Marktplatz und den Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Musikalische Darbietungen auf verschiedenen Bühnen, vom Rathausbalkon und vom Johannisturm sorgen für besinnliche Atmosphäre. Ein besonderer Blickfang ist der Gmünder Adventskalender am Rathaus: Täglich öffnet sich ein Türchen und bietet die Chance auf attraktive Gewinne lokaler Einzelhandelsgeschäfte. Auch für Familien mit Kindern ist einiges geboten. Eine Eisenbahn, eine lebendige Krippe und ein Märchenkarussell sorgen für Unterhaltung.

Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt, Do. 27. November bis So. 21. Dezember, Mo. bis Mi. 11 bis 19 Uhr, Do. bis So. 11 bis 20 Uhr, Innenstadt, Schwäbisch Gmünd, schwaebisch-gmuend.de