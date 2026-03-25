Schwäbisch Hall: Shoppen. Genießen. Erleben.

Dass Schwäbisch Hall eine einzigartige Altstadtkulisse bietet, ist wohl allen klar. Doch weiß auch ­jeder, dass sich in den historischen Gassen einzigartige Geschäfte verbergen, die ein einmaliges ­Shoppingerlebnis versprechen? Und wer kennt denn alle leckeren Restaurants, die in den Stadtvierteln verteilt sind? Ganz nach dem Motto »Shoppen. Genießen. Erleben« lädt die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V. nach Schwäbisch Hall ein.

Shoppen. Eingekauft werden kann nicht nur in dem modernen Kocherquartier und in den Handelszentren, die von Bioladen über Autohäuser, Kinderspielwaren und Sportfachgeschäft ein großes Angebot haben, sondern auch in der Innenstadt mit den ­inhabergeführten Geschäften. Wo sonst gibt es ein so einzigartig ausgewähltes Sortiment mit der ­passenden persönlichen Beratung? Da ist erfolgreiches Shopping garantiert.

Genießen. Für das leibliche Wohl wird in »Hall« ebenfalls bestens gesorgt. Und so reicht das kulinarische Angebot von der traditionell schwäbischen Küche über internationale Spezialitäten und Gourmetrestaurants bis hin zu Cafés mit ausgewählten Kuchen und Leckereien. Denn nach dem Bummeln durch die wunderschönen Gassen ist der Hunger besonders groß.

Erleben. Doch auch außerhalb von den Geschäften hat die alte Salzsiederstadt einiges zu bieten! Eine Tret- oder Ruderbootfahrt auf dem Kocher, Mini-golfen oder ein Besuch der vielen Museen sind nur einige Beispiele, für einen »Tag in Hall« mit der ­ganzen Familie oder Freunden. Fester Bestandteil sind sicherlich auch die zahlreichen Feste, die über das Jahr verteilt stattfinden. Die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv lädt am 30. April traditionell zur Maihocketse auf dem Unterwöhrd in den Biergarten ein. Live-Musik, leckere Speisen und ­erfrischende Getränke sorgen für die richtige ­Stimmung, um den Wonnemonat Mai gemeinsam zu begrüßen.

Ganz neu in diesem Jahr ist die Veranstaltungsreihe »Hall klingt gut«. Bei der an jedem ersten Donnerstag im Monat zwischen Mai und Oktober Live-Musik in den Straßen der Innenstadt erklingt. Das ist nur eine von vielen Aktionen von Hall aktiv. Die rund 120 Mitglieder sind sich nämlich einig: Schwäbisch Hall ist eine ganz besondere Einkaufs-, Freizeit und ­Kulturstadt. Und so hat der Zusammenschluss aus Händlern, Gastronomiebetriebe, Dienstleistern und Privatpersonen auch das Ziel, Schwäbisch Hall noch schöner und attraktiver zu machen.

Maihocketse, Do. 30. April, 18.30 Uhr, Biergarten auf dem Unterwöhrd, Schwäbisch Hall, schwaebischhall-aktiv.de