Simon-Judä-Krämermarkt, 28.10.25

Dienstag, 28. Oktober, verabschiedet sich der Oktober in Künzelsau mit dem Simon-Judä-Krämermarkt. Rund hundert Markthändler bauen ihre Stände und Warenauslagen auf, um von 8.30 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Angebot zu präsentieren. Der Simon-Judä-Krämermarkt ist der dritte und zugleich letzte traditionelle Krämermarkt des Jahres in Künzelsau. Besucherinnen und Besucher können sich auf Altbewährtes und aktuelle Trends freuen: von Gewürzen und Haushaltswaren bis hin zu warmen Mützen, Schals und Pullovern. Natürlich gehören gebrannte Mandeln, Magenbrot und die klassische Marktwurst auch diesmal wieder dazu. Ab 10 Uhr lädt die Genießermeile am Unteren Markt zum Schlemmen ein. Ein besonderes Highlight ist die Live-Musik von »Eddy Danco«, der von 14 bis 18 Uhr für beste Stimmung sorgt – selbstverständlich bei freiem Eintritt.

Di. 28. Oktober, 8.30 Uhr, Künzelsau, www.kuenzelsau.de