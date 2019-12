Singen, Vorlesen, Glühwein: Viel Programm auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt

Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt

Die Zeit vor Weihnachten, sie fliegt nur so davon. So ist der Käthchen Weihnachtsmarkt bereits in seiner zweiten Halbzeit. Mit Lesungen, Chormusik und Käthchen-Führungen ist am kommenden Wochenende aber nochmal einiges geboten.

Am Samstag, 14. Dezember ab 15:05 Uhr singen die Kinder der Gemeinde Gottes auf der Bühne am Marktplatz. Um 16 Uhr startet eine Führung mit dem Käthchen rund um den Käthchen Weihnachtsmarkt und durch die weihnachtliche City. Treffpunkt hierfür ist vor der Tourist-Information in der Kaiserstraße. Bei der Aktion „Goldene Spur“ von der Evangelischen und der Katholischen Kirche in Heilbronn geht es um 16:55 Uhr auf Höhe der Bäckerei Eitel an Stehtischen um das Thema „Wünschen“. Um 17 Uhr liest das Käthchen seine Lieblingsweihnachtsgeschichte für Kinder auf der Bühne am Marktplatz. Und wer seinen Glühwein auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt direkt vom Käthchen ausgeschenkt bekommen möchte, sollte um 18 Uhr in die Almhütte auf dem Marktplatz kommen. Denn hier stehen an diesem Abend die Namensgeber des Marktes selbst hinter dem Tresen.

Am Sonntag, 15. Dezember findet um 15 Uhr auf dem Kiliansplatz die Aktion „miteinander Weihnachts-Singen“ des Vereins miteinander statt. Ab 15:30 Uhr liest das Käthchen auf der Bühne am Marktplatz. Um 16 Uhr startet die Führung mit dem Käthchen vor der Tourist-Information. Der Posaunenchor der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Heilbronn unter der Leitung von Pia Benz und Jörg Hinderer umrahmt ab 16:15 Uhr auf der Bühne am Marktplatz die Adventsansprache von Kilianspfarrer Hans-Jörg Eiding. In der Kilianskirche gibt es im Anschluss (17 bis 18:20 Uhr) das Weihnachtsoratorium mit dem Bach-Chor und um 18:15 Uhr sorgt der Posaunenchor Horkheim unter der Leitung von Helmut Reustle für weihnachtliche Stimmung.

Alle Informationen zum Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn sowie das ausführliche Programm gibt es unter www.kaethchen-weihnachtsmarkt.de