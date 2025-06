»Sommer im Städtle« mit Abendmarkt und After-Work-Events in Neckarsulm

Im Rahmen der Aktion „Sommer im Städtle“ sorgen neue Formate wie der Abendmarkt mittwochs und After-Work-Events im Juli an den Donnerstagen für sommerliche Feierabendstimmung in der Innenstadt.Der »Abendmarkt« findet von Ende Juni bis Ende Juli, jeweils mittwochs während des Wochenmarkts, statt und ist eine Gemeinschaftsaktion von Citymanagement, Neckarsulmer Wochenmarkt und Weinbauverein Neckarsulm. Wechselnde Weingüter bewirten die Marktbesucher in einer Ausschankhütte auf dem Marktplatz. Dazu gibt es kleines Begleitprogramm mit unplugged gespielter Livemusik. Besucher können sich vom Wochenmarkt leckere Speisen besorgen und dann mit einem Glas Wein auf den neuen Citydecks und den Liegestühlen verweilen. Im Rahmen des Veranstaltungsformat „Sommer im Städle“ verwandelt sich der Marktplatz an vier Donnerstagen im Juli zu einem lebendigen Treffpunkt als Wohnzimmer für entspannte Abende nach der Arbeit. In Zusammenarbeit mit Radio Ton, der Eventgastronomie Rolling Drinks sowie der ortsansässigen Restaurants und Cafés Zelle und Nuriya´s erwarten die Besucher im Juli bekannte DJ´s, die jeweils von 18-21 Uhr zum Tanzen und Verweilen einladen. Dazu gibt es eine Auswahl an Streetfood, sommerlich erfrischenden Cocktails und weitere Getränke. Zusätzlich laden die neuen Citydecks und neue Liegestühle zum entspannten Aufenthalt auf dem Marktplatz ein.

Termine Abendmarkt: 25. Juni Ökoweingut Halter, 2. Juli Weingut Holzapfel, 9. Juli Weingut Bauer, 16. Juli Weingut Berthold,23. Juli Weingut am Wilfensee, 30. Juli Genossenschaftskellerei Heilbronn (jeweils ab 16 Uhr)

Termine After-Work: 3. Juli mit Radio Ton, 10. Juli, 17. Juli & 24. Juli (jeweils ab 18 Uhr)