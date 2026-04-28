Sommer, Sonne, Spaß: Das Sommerfestival im Öhringer Hofgarten, 16.07. bis 01.08.26

Das Sommerfestival Zum 10‑jährigen Landesgartenschau‑Jubiläum zeigt sich das Festival im Hofgarten in Bestform. Was einst als Begleitprogramm begann, ist heute ein fester Publikumsmagnet und lockt jedes Jahr Besucher weit über die Region hinaus an. Vom 16. Juli bis 1. August erwartet das Publikum erneut eine Mischung aus bunter Comedy und mitreißender Live‑Musik. Traditionell startet das Festival mit den »Hohâloher Helden«, entstanden aus der Landesgartenschau: immer donnerstags auf der Allmand, dieses Jahr mit The Blacks, Sell und Jenes sowie Soul Connection. Die Konzertshow »Edelle – A Night About Adele« erzählt Adeles Geschichte mit humorvollen Anekdoten und ihren größten Hits. Constanze Lindner begeistert mit Energie, Witz und einer Wärme, die jeden Abend zum Erlebnis macht.

Ein besonderes Highlight: Das Jubiläumskonzert »40 Jahre Good News«, das gemeinsam mit den Fans vier Jahrzehnte Musikgeschichte feiert. Für beste Stimmung sorgt auch die Band »Wirtschaftswunder«, bekannt aus ARD und ZDF, mit ihrer Schlagerparty. Starke Stimmen und eine energiegeladene Performance liefern Open Doors mit Band. Und bei der AC/DC‑Tribute‑Show von AB/CD kann zu Klassikern wie T.N.T., Highway to Hell oder Thunderstruck abgerockt werden. Bei freiem Eintritt lädt die Stadtkapelle wieder zu ihrem Abendkonzert ein. Für Snacks und Getränke sorgen wie jedes Jahr die Öhringer Vereine. Und damit gilt auch 2026: wer das verpasst, verpasst was!

Do. 16. Juli bis Sa. 1. August, Hofgarten, Öhringen, www.kultura-oehringen.de