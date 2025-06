Sommer-Sonnwendfeier mit der SF. Band in Schwarzach (21.6.)

Die Big Band SF. Band lädt am 21. Juni ein, zur absoluten Pflichtveranstaltung des Sommers zu kommen – der atemberaubenden Sommersonnwendfeier für die gesamte Familie! Besucher können sich in der Wildparkstraße 4 in Schwarzach auf ein musikalisches Feuerwerk freuen, das von der sensationellen Band präsentiert wird. Egal ob alt oder jung, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Und damit nicht genug – hinzu kommt ein vielseitiges Rahmenprogramm mit zahlreichen Überraschungen und eine große Auswahl an köstlichen Speisen, darunter Flammkuchen, Tornadokartoffeln und weitere kulinarische Highlights.

Doch das Beste kommt erst, wenn die Dunkelheit hereinbricht! Dann erwartet alle ein magischer Moment, wenn das sensationelle Sonnwendfeuer entzündet und der Himmel mit Funken und Glanz erfüllen werden wird. Ein Anblick, den man nicht verpassen darf!

www.sf-band.de/termin/sommer-sonnwendfeier-2025