Sommerferienspaß in der City: Göppingen spielt!, 3. bis 08.08.26

Bereits zum zehnten Mal verwandelt sich die Innenstadt in den Sommerferien in ein großes Spielfeld für Kinder und Familien. In der ersten vollen Ferienwoche laden rund 20 Geschäfte in und um die City unter dem Motto »Komm, spiel, rate und rätsel mit!« zu einer Mitmach-Aktion ein. Kleine und größere Abenteurer können dabei an verschiedenen Stationen Rätsel lösen, Aufgaben meistern und die Innenstadt entdecken. Für jede erfolgreich absolvierte Aufgabe erhalten die Teilnehmer einen Stempel. Wer möglichst viele Stempel sammelt, hat die Chance auf attraktive Preise. Die Aktion bietet erneut ein Programm mit Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

Göppingen spielt!, Mo. 3. bis Sa. 8. August, Innenstadt, Göppingen, www.goeppinger-city.de