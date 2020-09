SommerFUNKELN - kommt gut an und geht noch weiter

Seit Ende Juli gibt es in der Esslinger Innenstadt kleine, feine Aktionen, mit denen sich die City sowie Händler und Gastronomen „mit Abstand“ ganz besonders anders und vor allem sympathisch präsentieren. In den Wochen bis Ende September wird den Besuchern noch eine Vielzahl weiterer Aktivitäten geboten.

Kinder konnten und können sich weiterhin bei Kreidemalen, Luftballonaktionen oder beim HEIGES Spieleparadies austoben. Die Tanzauftritte von Kids der Ballettschule Maria Stadler brachten Schwung und Musik in die Straßen. Diese Aktivitäten wurden gemeinschaftlich von den Spiel- und Bastelläden Bastelecke, Spielhansl Kipp, Copy-Print, der Malkasten und HEIGES Spielwaren organisiert.

Zahlreiche Händler beteiligen sich aktiv und denken sich kreative und ansprechende Aktionen für Esslingens Besucher aus, die sie im und vor dem Laden präsentieren: Vorlesetage für Kinder und Erwachsene bei Work-In.Shop, Probieraktionen wie der „Feierabend im Poppinski“, Schau-Weben und Vorführungen bei der FadenWerkstatt oder eine Modenschau durch die Stadt mit dem Motto „Paulette geht aus“. Eine dauerhafte Bespielung über mehrere Wochen ist insbesondere nach der Wiederöffnung eine gute Idee, so Lea Libera vom Work-In.Shop. Sie ist sich sicher, dass das SommerFUNKELN auch langfristig wirken wird. Es ist eine gute Chance, auf sich aufmerksam zu machen, den Besuchern die eigenen Produkte oder das Ladenkonzept zu erklären und so ihr Interesse zu wecken.

Damit die Esslinger Marktfans auf nichts verzichten müssen, gibt es die ES-Märkte im August und September im Kleinformat. Auf der Bahnhofstraße gibt es Kunsthandwerk zu bestaunen und zu kaufen, während auf dem Blarerplatz alles zum Thema Trödel, Upcycling und Second-Hand zu finden ist. „Das Ganze brauchte etwas Zeit. Aber jetzt gehen die Menschen an die Stände heran und freuen sich, wieder zu stöbern und ein gewisses Marktfeeling zu erleben“, sagt Til Maehr, Organisator der ES-Märkte.

Auch im September wird es in und vor den Fachgeschäften noch vieles zu entdecken und zu erleben geben. Bei Gress Friseure können sich Kulturfans am 12. September von der schwäbischen Kabarettistin Sabine Schief mit „Schief-grad raus!“ unterhalten lassen. In den nächsten Wochen sind wieder verschiedene Maskottchen in der Bahnhofstraße unterwegs und die Mundschutzfeen auf Stelzen sowie der Coronateufel vom Nanu-Traumtheater bringen Farbe und Freude in die Stadt. Straßenmusiker bewegen Menschen zum Lauschen und Genießen. Für die Kleinen dreht sich neben dem Süßwarenstand auf dem Bahnhofplatz das Kinderkarussell. „Man merkt, dass die Besucher froh sind, wenn wieder etwas passiert in der Stadt“, so der Schausteller Jürgen Dongus. Besonders für die Kinder ist es schön, dass sie draußen wieder etwas erleben können, ergänzt er.

Projekte wie die Charity-Aktion von Paulette, wo jeder ein Zebra bemalen und mit dem Erlös Gutes tun kann, oder das „Open Art“ mit der Kinderbiennale, das am 12. September startet, bringen abwechslungsreiche Attraktionen in die Stadt. Am 18. September geht man am Park(ing) Day zur „Oase am Kesselwasen“ und am letzten Septemberwochenende zieht das Straßenkunstfestival STRAKU Kunstbegeisterte und Neugierige in die Stadt. Um das wortwörtliche Funkeln in die City zu bringen, werden bis zum Herbstbeginn große bunte Sterne an den Fassaden verschiedener Häuser in der Stadt angebracht. Auf den sozialen Medien wird passend dazu eine Fotochallenge mit Gewinnspiel stattfinden.

Sowohl Händler als auch die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH befürworten die Abstands- und Hygienevorschriften, weshalb alle Aktionen unter entsprechenden Bedingungen durchgeführt werden.

Auf www.sommerfunkeln-es.de und über die Social-Media-Kanäle von Stadtmarketing und Citymanagement wird informiert und berichtet. Jede und jeder ist eingeladen mit dem Hashtag #sommerfunkeln dazu Bilder und Filme auf Instagram, Facebook und YouTube zu posten.