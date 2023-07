Sommerhocketse Unterginsbach

Unterginsbach lädt ein zur zweiten Sommerhocketse am Sonntag, 20. August 2023. Der beliebte Platz an der Märzenbachhalle bietet hierfür wieder einen wunderbaren Rahmen, um zu feiern und einige gemütliche Stunden fernab des Alltags zu verbringen. Traditionell feiert der ganze Ort am dritten Wochenende im August sein Fest des Jahres, in dem neben der Geselligkeit im Ort auch der Kontakt und die Freundschaft mit zahlreichen Gästen aus Nah und Fern gepflegt wird und daraus immer wieder oft langjährige Verbindungen entstehen. Der Sonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Freiluft-Gottesdienst an der Märzenbachhalle. Bereits um 11 Uhr beginnt der Festbetrieb mit zahlreichen leckeren Speisen und Getränken. Weiter gibt es neben Kaffee und köstlichen Kuchen und Torten einen ganztägigen Barbetrieb.

So. 20. August, 10.15 Uhr, Märzenbachhalle, Unterginsbach

www.germania-unterginsbach.de