Sommerlaune garantiert: Das große Mercaden Sommerfest in Böblingen!

Am 27. und 28. Juni 2025 verwandelt sich das Parkdeck P3 der Mercaden Böblingen in eine farbenfrohe Festlandschaft voller Spaß, Musik und Überraschungen – ideal für Familien und kleine Entdecker!

Ein Fest für die ganze Familie

Das Mercaden Sommerfest bietet ein vielfältiges Programm mit lokalen Highlights: Von kühlen Erfrischungen über mitreißende Live-Musik von Radio Energy bis hin zu einem exklusiven Auftritt von Kinderstar Markus Becker, bekannt durch seine Hits wie „Das rote Pferd“. Ein echtes Erlebnis für kleine und große Gäste! Beim Mercaden Sommerfest kommen besonders die kleinen Gäste ganz groß raus! Das abwechslungsreiche Familienprogramm sorgt für leuchtende Kinderaugen und unvergessliche Momente: Mehrere Hüpfburgen laden zum Toben und Springen ein und garantieren Action pur – egal ob für kleine Abenteurer oder echte Wirbelwinde. Kreativ wird es beim Kinderschminken, wo sich die Kids in farbenfrohe Fantasiewesen, Tiere oder Superhelden verwandeln lassen können.

Attraktive Gewinnspiele & Tombola

Mitmachen lohnt sich! Tolle Preise warten bei unserer großen Tombola, deren Auslosung am Samstag um 17 Uhr stattfindet. Außerdem sorgt Radio Energy an beiden Tagen für Stimmung, Infos und spannende Mitmachaktionen.

Lokale Vernetzung, die begeistert

Neben beliebten Stars steht auch die Region im Mittelpunkt: Mit dem Auftritt der lokalen Cheerleader-Teams zeigt Böblingen, was es kann – Gemeinschaft, Lebensfreude und Engagement!

Das Programm im Überblick:

Freitag, 27. Juni

12:00–16:00 Uhr: Musik & Moderation mit Radio Energy

16:00–17:00 Uhr: Markus Becker live

17:00–18:00 Uhr: Radio Energy übernimmt wieder das Mikro

Samstag, 28. Juni

12:00 Uhr: Eröffnung durch Radio Energy

12:10 Uhr: Cheerleader-Auftritt

12:30–17:00 Uhr: Radio Energy Programm

17:00 Uhr: Tombola-Auslosung

17:30 Uhr: Abschlussauftritt der Cheerleader

Ort: Parkdeck P3, Mercaden Böblingen

Uhrzeit: jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Infos unter: mercaden-boeblingen.de/neuigkeiten/sommerfest

Über Mercaden® Böblingen

Das Einkaufszentrum Mercaden® Böblingen wurde am 2. Oktober 2014 eröffnet und verfügt über eine Bruttomietfläche von 28.800 Quadratmetern. Das Center liegt in bester Innenstadtlage, unmittelbar am Hauptbahnhof/Busbahnhof. Außerdem stehen den Besuchern 813 Parkplätze zur Verfügung. Für das Property Management und die Vermietung ist der internationale Immobilienspezialist Sonae Sierra verantwortlich.

