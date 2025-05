SOMMERLIEBE in Öhringen

Aus mehreren beliebten Veranstaltungsformaten rund um den Öhringer Wochenmarkt und der Live-Musik Serie »Sommertöne« wird ein gemeinsames Sommerhighlight. Mit der »Sommerliebe« gibt es eine neue Eventreihe, die von Juni bis August jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr reichlich ­Sommerfeeling in der Innenstadt versprüht. Ab dem 7. Juni gibt es bis zum 30. August im zweiwöchigen Wechsel entweder Live-Musik ausschließlich auf dem Marktplatz oder ein buntes Kultur- und Musikprogramm an mehreren Spielorten. Das musikalische Spektrum reicht von Singer-Songwritern bis hin zu professionellen Bands unterschiedlichster Stilrichtungen. Mit dabei sind Shadows Acoustics, Manfred Bretter & Friends, Dirty ­Glases, Ala Carte, Spielzimmer, Octatonics, Rosegarden, Avalon, Duo Blonde on Blonde, TimmiT, Duo IvVo und Gerhard Kübler (Der Hohenloher Bob Dylan). Auch langjährige Publikumslieblinge wie die WeidWinds, das Clarinotett und die Four Non Woods sorgen mit ihren Instrumentalstücken für beschwingte sommerliche Klangmomente. Abseits der Musik locken zahlreiche kulturelle Darbietungen. DI Henio begeistert mit Ballonkunst, Zauberei, Jonglage und Clownerie. Der Karikaturist Tristan bringt mit viel Witz und feinem Gespür Gesichter und Charaktere aufs Papier. Das Balsam Märchenteam verzaubert Groß und Klein mit lebendigem Märchenspiel. Jo Baza sorgt mit mittelalterlichen Zaubertricks und kreativer Jonglage für Staunen. Das Tanzstudio BruSh lädt zu Shows verschiedener Tanzgruppen ein und bietet kostenlose Workshops in Hip-Hop (für Kinder ab 5 Jahren) sowie Linedance für Erwachsene. Tanzen mitten in der Stadt – ein echtes Erlebnis!

Das detaillierte Programm mit allen Terminen und Künstlern gibt es online auf oehringen-lieblingsstadt.de.