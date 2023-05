Sommermesse 2023 in Rothenburg

Die Sommermesse in Rothenburg ob der Tauber findet vom 23. bis 28. Juni wie immer vor dem Spitalviertel auf dem Parkplatz P1 statt (Adresse: Friedrich-Hörner-Weg). Die Besucher dürfen sich über ein farbenfrohes Comeback freuen: das Feuerwerk zum Abschluss am Mittwochabend wird es 2023 wieder geben. Um 22.30 Uhr findet das Spektakel statt. Der klassische Festzelt- und Schaustellerbetrieb am Parkplatz P1 und im Sterngarten öffnet täglich von 13 bis 24 Uhr. Der Krämermarkt ist Samstag bis Mittwoch bereits ab 11 Uhr geöffnet. Ein weiterer Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntagnachmittag mit über 1000 Teilnehmern. Um 13.30 Uhr geht es in der Runde durch die Altstadt Richtung Festplatz. Kulinarisch gibt es neben den Angeboten im Bierzelt Klassiker wie den Steckerlfisch. Im Sterngarten befindet sich die Cocktail-Bar von Mucho Amor, dort wird es auch vegane Snacks geben. wol

Fr. 23. bis Mi. 28. Juni, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de