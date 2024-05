Die Sommermesse in Rothenburg ob der Tauber findet vom 28. Juni bis 3. Juli 2024 am Spitaltor auf dem Parkplatz P1 statt. In diesem Jahr überraschen die Veranstalter mit einem neuen Ansatz: statt eines Bierzelts wird die Stimmung in einem Biergarten mit bestem Blick auf die Altstadt erzeugt. Live-Musik, Fahrgeschäfte und das große Feuerwerk zum Ende der Sommermesse stellen die weiteren Höhepunkte dar. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich von Oberbürgermeister Dr. Markus Naser. Am Montag gibt es spezielle Angebote für Senioren, am Dienstag sind die Kinder am Familiennachmittag dran. Freuen können sich die Kleinen dann zudem über das Kinderschminken. Auch ein Familienriesenrad wird es in diesem Jahr auf der Sommermesse wieder geben.

Fr. 28. Juni bis Mi. 3. Juli, Spitaltor auf dem Parkplatz P1, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de