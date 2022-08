Sommernachtsfest, 27.08.22, Schwäbisch Hall

Ende August feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte: Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am 27. August 2022 wieder in ein einzigartiges Lichtermeer.

Beim Sommernachtsfest sorgen tausende Lichterbecher in fantasievollen Bodenornamenten und bunte Lampions in den Bäumen für einen atemberaubenden Lichterglanz. Zusätzlich zum Lichtspektakel wird auch Musik auf zwei Bühnen geboten.

In diesem Jahr findet das Sommernachsfest aufgrund anstehender Bauarbeiten am Unterwöhrd ausschließlich in den Ackeranlagen statt. Ab 18 Uhr werden die Eingänge am Festsamstag geöffnet. Ab 20 Uhr, mit dem Leuchten der ersten Lichter, bringt die Band »2 Weeks Before« mit Party- und Covermusik die Bühne am Anlagencafé zum Glühen. An der Bühne im hinteren Teil der Ackeranlagen sorgen »Joko & Claire« für stimmungsvolle und entspannte Loungeatmosphäre. Ab 21.30 Uhr erhellen die Sieder beim traditionellen Fackeltanz das Gelände um das Anlagencafé, während die Lichterbecher und farbigen Lampions in der anbrechenden Dunkelheit ihren vollen Zauber entfalten können.

Bereits am Freitag, 26. August, können Gäste das Festwochenende einläuten, mit »Shadows Revenge« und Rock/Pop/Covermusik auf der Bühne beim Anlagencafé in den Ackeranlagen. Ab 17 Uhr sind die Verzehrstände geöffnet, ab 20 Uhr kann getanzt werden, der Eintritt ist frei. Der Freitagabend findet ohne Lichtermeer statt.

Ergänzend zu den regulären Parkmöglichkeiten in der Stadt stehen am Samstag rund 650 kostenlose Parkplätze im Parkhaus der Bausparkasse, Ziegeleiweg, zur Verfügung. Von hieraus ist die Altstadt zu Fuß in maximal zehn Minuten oder mit den Stadtbus-linien 1 und 2 zu erreichen.

Eintrittskarten können ab 8. August im Vorverkauf in der Tourist Information, Tel. 0791 751-600 oder an der Abendkasse erworben werden. Im Vorverkauf sichert man sich nicht nur attraktive Ermäßigungen, es lassen sich auch Wartezeiten an den Abendkassen vermeiden.

Sommernachtsfest, Sa. 27. August, Stadtpark, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/sommernachtsfest