Sommernachtsfest in Schwäbisch Hall

Ende August feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte: Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am Samstag, den 24. August 2024 beim Sommernachtsfest in ein einzigartiges Lichtermeer. Tausende Lichter in fantasievollen Bodenornamenten und bunte Lampions in den Bäumen sorgen für einen atemberaubenden Lichterglanz. Zusätzlich zum Lichtspektakel wird auch Musik auf zwei Bühnen geboten.

60 Jahre Freundschaft mit Épinal: Dieses Sommernachtsfest steht im Zeichen der Freundschaft. ­Gefeiert werden die Städtepartnerschaften die Schwäbisch Hall seit vielen Jahrzehnten pflegt. Eine dieser Freundschaften hat in diesem Jahr ein Jubiläum. Die Städtepartnerschaft mit Épinal in Frankreich besteht schon seit 60 Jahren und dies soll am diesjährigen Sommernachtsfests gefeiert werden.

Ab 18 Uhr werden die Eingänge am Festsamstag geöffnet. Ab 20 Uhr, mit dem Leuchten der ersten Lichter, bringt die Band »You & the Vibes« mit Party, Rock und Popmusik die Bühne am Anlagencafé zum Glühen. Auf der Bühne im hinteren Teil der Ackeranlagen sorgt DJ Alex Graf für Stimmung und eine Nacht voller Tanz. Ab 21.30 Uhr erhellen die Sieder beim traditionellen Fackeltanz das Gelände um das Anlagencafé, während die Lichterbecher und farbigen Lampions in der anbrechenden Dunkelheit ­ihren vollen Zauber entfalten können.

Freitagabend ohne Lichtermeer: Bereits am ­Freitag, 23. August, können Gäste das Festwochenende einläuten, mit »Good News« und Rockmusik auf der Bühne beim Anlagencafé in den Ackeranlagen. Ab 17 Uhr sind die Verzehrstände geöffnet, ab 20 Uhr kann getanzt werden, der Eintritt ist frei. Der Freitagabend findet ohne Lichtermeer statt. Alle Informationen rund um das Sommernachtsfest gibt es auch online unter www.schwaebischhall.de/sommernachtsfest.

Eintrittskarten können ab 1. August im Vorverkauf in der Tourist Information, Tel. 0791 751-600 oder an der Abendkasse erworben werden. Im Vorverkauf sichert man sich nicht nur attraktive Ermäßigungen, es lassen sich auch Wartezeiten an den Abendkassen vermeiden.

Sommernachtsfest

Fr. 23. und Sa. 24. August

Stadtpark, Schwäbisch Hall www.schwaebischhall.de/sommernachtsfest