Sommertag für die ganze Familie am Mercedes-Benz Museum

Entdecken, erleben, staunen und spielen: Der Kinder- und Familientag des Mercedes-Benz Museums begeistert alle Altersgruppen. In diesem Jahr findet er am 30. Juni von 11 bis 18 Uhr statt. Das bunte und vielfältige Angebot im Außenbereich des Museums, auf Ebene 1 und im CAMPUS ist kostenfrei.

Radioworkshop oder Bühnenprogramm? Weltraumforschung oder Rennsimulation? Sport oder Spiel? Am besten alles auf einmal! Denn dies und noch viel mehr bietet der Kinder- und Familientag des Mercedes-Benz Museums mit seinem umfangreichen, bunten Programm. Das Angebot macht diesen Tag zu einem Highlight für alle Generationen. Das Museum und zahlreiche Partner aus der Region stellen den Kinder- und Familientag am 30. Juni auf die Beine.

Das Thema Wissenschaft steht beispielsweise bei der Forscherfabrik Schorndorf sowie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR im Vordergrund. Rundfunk ganz praxisnah gibt es bei Antenne 1 mit einem Radioworkshop, während das Kinder- und Familienradio Teddy unter anderem eine Bühnenshow zeigt.

Rund um Sport, Spiel, Erlebnis und Gesundheit gibt es auch 2024 wieder viele Programmpunkte. So ist unter anderem der Verein Aventerra mit einem Seifenkistenworkshop zu Gast. Beim TV Bittenfeld dürfen alle Besucher an der Handballwurfanlage ihr Können ausprobieren. Die Deutsche Kinder Sport Akademie kommt mit verschiedenen Sportstationen, das Trampolinzentrum Sprungbude mit diversen Trainingsangeboten. Der VfB Stuttgart begeistert mit Fußball-Dart, außerdem stellen die Abteilungen Hockey und Leichtathletik ihre Sportarten vor. Sport mit Stern bietet schließlich der Breitensportverein SG Stern, unterstützt von der Mercedes-Benz AG und der Daimler Truck AG: Am Kinder- und Familientag gibt es unter anderem Rennsimulatoren, Minitischtennis und Torwandschießen.

Spielerisch geht es beim Modelleisenbahnhersteller Märklin zu. Der Freizeitpark Tripsdrill bietet unter anderem eine Frisbee-Wand an. Zu den Partnern gehören am Kinder- und Familientag auch das Deutsche Rote Kreuz, die Stadtwerke Stuttgart, die DAK Gesundheit und die Werksfeuerwehr der Mercedes-Benz AG. Zahlreiche Programmpunkte machen die Bandbreite der Mobilität erfahrbar. Das reicht von der öffentlichen Mobilität bis zur Individualmobilität mit E-Bikes und Lastenrädern. Wie die moderne Mobilität mit dem Automobil angefangen hat, zeigt Mercedes-Benz Classic bei Mitfahrten in einem authentischen Nachbau des Benz Patent-Motorwagens. Ein Highlight vor allem für die jüngsten Besucher sind die Maskottchen. Empfangen werden sie von Carlotta, dem Maskottchen des Mercedes-Benz Museums. Zu sehen sind unter anderem Fritzle (VfB), Luftikus (Elternzeitung Luftballon), Wonni (Erlebnisbad Wonnemar), Lenni Luchs von der Wildline Bald Wildbad und Johnny Blue (TVB Stuttgart). Ein beliebtes Ziel für alle Generationen ist das Mercedes-Benz Museum nicht nur am Kinder- und Familientag, sondern das ganze Jahr über. Hier lässt sich die Faszination der Mobilität erleben.

Kinder- und Familientag

So. 30. Juni, 11 bis 18 Uhr, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, alle Infos:

www.mercedes-benz.com/familientag