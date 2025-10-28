Sparkassen-Lichtermeer Heilbronn, 7.11.25

Die Heilbronn Marketing GmbH veranstaltet den regional größten Laternenumzug mit Ross und Reiter – und lädt alle kleinen und großen Laternenläufer mit ihren Familien herzlich an den Platz am Bollwerksturm ein.

Bereits um 14:30 Uhr startet die Lampionausgabe an die Kinder, die keine Laterne haben. Gleichzeitig sind alle aufgerufen, mit ihren individuell gestalteten Laternen zu kommen.

Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm werden Kinderherzen höherschlagen lassen. Leckeres Essen, sowie Kinderpunsch und Glühwein verkürzen die Wartezeit bis zum Lauf, der um 19 Uhr startet.

Die verkürzte Strecke von einem Kilometer geht vom Bollwerksturm über die Adolf Cluss Brücke zur experimenta und über den ZEAG-Steg zurück zum Bollwerksturm. Die längere Strecke misst etwa zwei Kilometer und verläuft nach der experimenta in Richtung Jugendherberge, über die Bleichinselbrücke durch den Campuspark und über die Neckarbühne zurück zum Bollwerksturm

Fr. 7. November, 14:30 Uhr, Platz am Bollwerksturm, Heilbronn