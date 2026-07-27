Spitalhoffest in Dinkelsbühl, 01. und 02.08.26

Die Stadtkapelle feiert am 1. und 2. August 2026 ein Sommerfest und lädt herzlich zum Mitfeiern ein. Am Samstag geht die Open-Air-Veranstaltung um 18 Uhr los, geboten wird Blasmusik, Unterhaltung und Party mit der Oktoberfestkapelle Mathias Achatz (bekannt aus der »Ochsenbraterei« auf der Wiesn). Für die Verpflegung ist natürlich gesorgt, zum Fest gehört Barbetrieb mit Happy Hour um 21 Uhr. Der Sonntag wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel eröffnet, musikalisch begleitet durch die Knabenkapelle Dinkelsbühl. Im Anschluss wird ein Frühschoppen mit Unterhaltung durch die Stadtkapelle Dinkelsbühl geboten.

Sa. 1. und So. 2. August, Sa. 18 bis 24 Uhr, So. 10 bis 14 Uhr, Spitalhof, Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de