Stadtfest Kornwestheim, 12. bis 14.09.25

Das Kornwestheimer Stadtfest lädt Besucherinnen und Besucher aus nah und fern vom 12. bis 14. September dazu ein, die Salamanderstadt zu entdecken. Bei freiem Eintritt gibt es an zahlreichen Ständen von Vereinen und Gastronomen viel zu entdecken und zu genießen. Auch die Geschäfte in der Innenstadt sind am Freitag und Samstag geöffnet und laden zum Shoppen ein. Zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren unterstützen die Veranstaltung.

Natürlich gibt es viel zu erleben: Neben zahlreichen kindgerechten Aktionen können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein umfangreiches Programm mit Musik und Comedy auf den beiden Bühnen in der Güterbahnhofstraße und in der Bahnhofstraße freuen. Auf diesen begleitet ein bunter Blumenstrauß kultureller Darbietungen die Neuauflage des Stadtfestes der Stadt Kornwestheim.

Dabei darf der größte kulturtreibende Verein Kornwestheims, das Städtische Orchester Kornwestheim e. V., nicht fehlen. Als musikalischer Botschafter der Stadt wird das Große Blasorchester am Sonntag, den 14. September, um 11.30 Uhr den traditionellen Weißwurstfrühschoppen musikalisch umrahmen. Das Repertoire der 50 Musikerinnen und Musiker unter der musikalischen Leitung von Gunnar Dieth reicht vom klassischen Marsch über Big-Band-Klassiker bis hin zu modernen Arrangements – darunter ansprechende Medleys mit Melodien der 80er-Jahre. Auch der Auftritt von Good News wird ein besonderes Highlight beim Stadtfest in Kornwestheim sein.

»Schon bei unserem Auftritt auf dem Stadtfest vor zwei Jahren war es besonders schön, in Kornwestheim zu spielen. Die Leute können sich auch in diesem Jahr wieder auf eine energiegeladene Performance von uns freuen. Die Vorfreude ist jedenfalls riesig«, erklärt Bandleader und Gründungsmitglied Helmut »Knut« Pietsch. Der Auftritt beim Stadtfest dient gleichzeitig als kleine Generalprobe für die große 40-Jahre-Jubiläumstour der Band im kommenden Jahr, für die ein umfangreiches Programm vorbereitet wurde.

Foto: Fany Fazii Johann Theisen

Ebenfalls mit von der Partie ist Comedian Johann Theisen. Für den Stuttgarter ist der Auftritt in der Salamanderstadt ein echtes Highlight direkt vor der Haustür: »Ich bin tatsächlich noch nie in Kornwestheim aufgetreten, freue mich also riesig darauf, das endlich nachzuholen.« Bei seinem Debüt in der Salamanderstadt dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf seine einzigartige Impro-Rap-Show freuen, bei der Comedian und Publikum gemeinsam für große Lacher sorgen wird. Weitere Informationen zum Programm sowie zu den genauen Öffnungszeiten werden in den kommenden Wochen auf der städtischen Homepage sowie über die Social-Media-Kanäle der Stadt Kornwestheim veröffentlicht.

Stadtfest Kornwestheim, Fr. 12. bis So 14. September, Innenstadt, Kornwestheim, www.kornwestheim.de