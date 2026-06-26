Stadtfest Neckarbischofsheim (11. & 12.7.26)

Das beliebte Stadtfest bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, stimmungsvollen Live Bands und zahlreichen kulturellen Highlights. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf beste Unterhaltung, gesellige Begegnungen und jede Menge Genuss freuen. Für das leibliche Wohl sorgen die Vereine aus Neckarbischofsheim, die mit viel Engagement eine vielfältige Bewirtung anbieten. Von herzhaften Spezialitäten bis hin zu erfrischende Getränke ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Neben einem bunten Rahmenprogramm gibt es am Sonntag ein besonderes Kinderprogramm mit Spiel, Spaß und kreativen Aktionen.

Sa. 11. und So. 12. Juli, Schlosspark, Neckarbischofsheim

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