Stadtfest Neckarsulm

Am Samstag, 22. Juni findet im Herzen von Neckarsulm das Stadtfest statt. Auf dem Marktplatz locken ein buntes Bühnenprogramm und Verpflegungsstände, auf dem Museumsplatz am WG-Areal sind Aktionen rund um das Thema Fahrrad und Blaulicht geboten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen. Im Programm ist zur Eröffnung das Jugendsinfonieorchester der Städtischen Musikschule mit einem Programm »Wenn Indiana Jones Bolero tanzt« geplant. Nur bei schlechtem Wetter verkleinert sich die Formation auf eine Big Band und wird ein reduziertes Programm spielen. Weitere Liveacts sind »Ms Tuesday«, der Unterstufenchor des ASG, das Kreatief und abschließend der Headliner »Dreams Instead«. Die Mediathek ist an diesem Tag von 10-17 Uhr geöffnet und bietet zahlreiche Aktionen rund um das Thema Märchen. Am Infostand des Sport- und Kulturamt können sich Besucherinnen und Besucher über die Angebote der Volkshochschule informieren und am Glücksrad drehen. In Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule werden am Glücksrad u.a. 10 Gutscheine für ein 1:1 Konzert in der Marienkapelle verlost. Bei einem 1:1 Konzert begegnen sich 1 Musiker und 1 Hörer für ca. 15 Minuten Musik. Dieses »blind date« ist für beide Seiten eine Überraschung: Künstler, Komponist, Werk oder Instrument werden vorab nicht verraten. Das städtische Kinder- und Jugendreferat bietet ein Mitmachprogramm in der Marktstraße mit einem Figurentheaterstück »Der verrückte Obstkarren« an. Außerdem wird es einen Mitmachstand für Kinderschminken mit Glitzer-Tattoos geben, Zentangle-Zeichnen und Basteln mit Bambusstäben. Passend zu der laufenden Fußball Europameisterschaft können Besucher an der Torwand auf dem Marktplatz ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Sa. 22. Juni, ab 12 Uhr, Marktplatz und WG-Areal, Neckarsulm, www.neckarsulm.de