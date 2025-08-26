2025 schreibt die Gemeinde Mulfingen Geschichte – und alle Besucher sind herzlich eingeladen, Teil ­eines außergewöhnlichen Jubiläumsjahres zu ­werden! In allen Ortsteilen der Gemeinde wird und wurde gefeiert: Ob beim traditionellen Taubenmarkt in Mulfingen, dem bunten »Butz« in Zaisenhausen, dem Feuerwehrfest in der berühmten Gasse in Eberbach, dem stimmungsvollen Burgplatzfest in Jagstberg, dem herausragenden Sommerfest mit Kinderfest in Buchenbach, dem Brand-­feiertag in Hollenbach oder den Dorffesten in ­Ailringen und Simprechtshausen – schon jetzt ­haben zahlreiche Festivitäten gezeigt, wie lebendig und gemeinschaftsstark die ­großflächige ­Gemeinde Mulfingen ist.

Der krönende Höhepunkt des Jubiläumsjahres: Vom 2. bis 5. Oktober lädt die Gemeinde zum ­Jubiläumsvolksfest auf dem neuen Festplatz in Mulfingen ein. Besucher wie Anwohner freuen sich auf ein abwechslungsreiches Vergnügungsparkerlebnis mit u.a. dem mächtigen Jagsttal‑Riesenrad, einem geschmackvoll dekorierten Festzelt mit Maßkruggenuss aus gleich zwei Brauereien, mitreißender Livemusik von ­Urban Brass, den Gaudi‑­Profis und Dragon Fire sowie Tanz und DJ‑Beats mit Hally Gally und DJ Dom Air. Selbstverständlich mit traditionellem Bieranstich und sonntäglichem politischen Frühschoppen mit Manuel Hagel, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Baden-Württembergischen Landtag. Alle Details und das vollständige Programm finden sich ab sofort unter www.mulfingen.de. Ein bequemer Buspendelverkehr aus den umliegenden Gemeinden steht bereit – Fahrpläne und Haltestellen werden pünktlich veröffentlicht. Auf Instagram bietet die Gemeinde Mulfingen zudem täglich neue Eindrücke und Insider­infos.

Am 14. September, ist »Tag des offenen Denkmals«. Von 14 bis 17 Uhr kann der historische Nachtwächterturm -besichtigt werden. Ebenfalls ist der Lachnersturm für Besucher geöffnet.

Die Hauptstraße in der Altstadt ist am Festwochenende gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es am Sportplatz Waldenburg, am Friedhof, am Franz-Gehweiler-Haus, an der Schule und auf dem Parkplatz gegenüber des Panoramahotels.

Stadtfest Waldenburg, Sa. 13. und So. 14. September, www.waldenburg-hohenlohe.de