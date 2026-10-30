Stadtführungen zum Altdeutschen Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Es weihnachtet sehr – Adventsführung: Geschichten rund um Weihnachtsbräuche, Traditionen und persönliche Erinnerungen, inklusive Stopp in der Adventsstube mit Kräuterlikör. Fr, Sa & So, 14 Uhr, 1,5 Std., 17 € inkl. Weihnachtsmarktbecher und Glühweinfüllung. Nachtwächterführung: Mit Laterne und Hellebarde durch die weihnachtliche Altstadt – mit spannenden Einblicken und Anekdoten aus vergangenen Zeiten. Fr & Sa, 21 Uhr, 1,5 Std., 10 €. Klassische Stadtführung: Die historische Altstadt entdecken. Fr, 15 Uhr, Sa & So, 11 Uhr, 1,5 Std., 9 €. Musikalische Stadtführung: Stadt- und Musikgeschichte mit historischen Instrumenten erleben. Sa, 15 Uhr, 1,5 Std., 10 €.

Tickets & Information: Tourist-Information Bad Wimpfen Fon: 07063 53230 oder unter www.eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen