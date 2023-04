Stauferspektakel in Göppingen

Vom 18. bis zum 21. Mai in Göppingen im Stauferpark steht im 17ten Jahr ein Mittelaltermarkt an, der Fans und Interessierte aus ganz Deutschland und darüber hinaus lockt. Dabei können sich die Besucher auf bekannte Gesichter freuen, wie die Ritter der Schwarzen Lanze, die in diesem Jahr mit einer ganz neuen Show am Start sind und täglich mehrere Turniere hoch zu Pferde reiten. Spannenden Schwertkampf gibt es von der bekannten Showgruppe Burdyri und den Leitwölfen.

Man ist stolz beim Stauferspektakel auch die sagenhaften Flugträumer bei begrüßen zu dürfen, sowie viele weitere Musikanten, Gaukler und fantastische Künstler mehr! Endlich gibt es auch wieder Magie von und mit dem Zauberer Kalibo und die bekanntenMusikanten Oro und Joyosa spielen begeisternd spielen auf. Auch im Badhaus kann man nun wieder ausgiebig im Zuber sitzen und Geschichten oder dem Gesang der Wölfin und ihren Mitarbeitern lauschen oder sich bei der Fußkneterey ausgiebig durchkneten lassen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele tolle Kinderattraktionen wie Suzanna, die Märchenerzählerin, oder die Falknerei Bielriet. Auch das beliebte Kinderriesenrad ist wieder mit dabei.

Besonders interessant beim Stauferspektakel ist der lebendige Einblick in die vielfältige Geschichte, die die Gewandeten, Ritter und Gaukler in der Zeltstadt, mit ihren Handwerksständen und Darbietungen vermitteln. Hier kann man förmlich eintauchen in alte Lebensweisen und vergangene Zeiten. Das ist Mittelalter hautnah zum Anfassen und Erleben. Überall auf dem Gelände sind Kinder herzlich willkommen, dürfen fragen und ausprobieren.

Das Kindermitmachprogramm ist vielfältig. Zu den zahlreichen Angeboten zählen unter anderem die mit Specksteinwerkstatt und das Steinglücksrad,. Es gibt die Möglichkeit Körbe zu flechten, Papier zu schöpfen, Kerzen zu ziehen und mit einer Armbrust oder einem Bogen zu schießen. Natürlich wird auch wieder das beliebte Kinderschminken angeboten und im Kinderzirkus wartet ein tolles Programm darauf erlebt zu werden. Auch die Handwerkerstraße ist vielseitig und spannend: Steinmetz, Bildhauer, Münzpräger, Kettenhemdmacher, Schmied, Punzierei, und Lichtermacher sind dabei. Dem Gerber und der Lederwerkstatt kann man bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und auch Nähereien und die Blumenbinderin sind vertreten.

Bei Tanzeinlagen oder im orientalischen Kaffeezelt findet der interessierte Besucher darüber hinaus Kurzweil. Lecker geht es zu in den zahlreichen Ständen und Taverne. Der Besucher schlürft ein leckeres Schwarzbier und je nach Temperatur warmen oder kalten Met. Für jeden Geschmack gibt es kulinarische Leckerbissen, vom Spanferkel und Wildeintopf bis zur vegetarischen Suppe und veganen Speisen. Auf dem Naturgelände und den vielen Sitzgelegenheiten findet sicherlich jeder ein schönes Plätzchen zum Verweilen, ganz gleich bei welcher Wetterlage. Es ist für jeden Geschmack und für jedes Interesse gewiss etwas dabei.

Abends klingt der Tag stimmungsvoll beim

Tavernenspiel, spektakulärer Feuershow und gemeinsam mit allen Künstlern aus. Bewährt und bekannt führt Ossi als Herold gewieft durch den Tag und den Abend. Mit etwas Glück haben, beehrt auch Künstlerin Majandra den Abends mit ihrer beeindruckendenFeuerjonglage-Kunst oder man lauscht Märchenerzählerin Suzanna , die in ihrem Märchenzelt frivole Geschichten für Erwachsene erzählt.

Stauferspektakel

Do. 18. bis So. 21. Mai,

Do. & Sa. 11 bis 23 Uhr, Fr. 12 bis 23 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Stauferpark, Göppingen

Anfahrt

B10, Ausfahrt Göppingen/Stauferpark, dann derBeschilderung Stauferparkfolgen.

Anmeldung Bogenturnier

www.stauferspektakel.de/bogenturnier

alle Infos: www.stauferspektakel.de.