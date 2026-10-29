Sternlesmarkt verzaubert Bietigheims Altstadt, 26.11. bis 20.12.26

Der 31. Bietigheimer Sternlesmarkt lädt in der Adventszeit zum vorweihnachtlichen Bummeln und Genießen ein. Entlang der Fußgängerzone und rund um den Marktplatz sorgen festliche Lichtinstallationen für ein stimmungsvolles Ambiente. Vom Bietigheimer Schloss bis zum Unteren Tor erstreckt sich der Weihnachtsmarkt über 16 Markttage. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf der Bühne am Marktplatz ergänzt das Angebot. Informationen zum Programm sind ab der Adventszeit in der Tourist Information, in den Geschäften der Innenstadt und auf der städtischen Homepage erhältlich.

Bietigheimer Sternlesmarkt, Do. 26. November bis So. 20. Dezember, Do. bis So. 11.30 Uhr bis 21 Uhr, Altstadt, Bietigheim, www.bietigheim-bissingen.de