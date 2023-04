Straßenkunst-Festival in Heilbronn

Wenn sich Breakdancer auf dem Asphalt drehen, Clowns tollpatschig und sympathisch mit Passanten interagieren und Schauspieler die Shopping-Meile zur Bühne erklären, dann ist das für Groß und Klein ein Highlight. Mit dem Straßenkunst-Festival KulturSamstag kommt in diesem Jahr gleich zweimal ein buntes Programm mit den Künstlern des STRAKU© in die Fußgängerzonen der Innenstadt. Am Samstag, 29. April und am Samstag, 29. Juli bietet Heilbronn zwischen 12:30 und 19:30 Uhr Entertainment pur. Clowns, Akrobaten, Jongleure, Tänzer, Walking Acts und diverse Musikensembles sorgen für beste Unterhaltung und strahlende Kinderaugen. An sieben Spielorten: auf dem Kiliansplatz, am Wollhaus, am Hafenmarktturm, der Nikolaikirche, in der Kirchbrunnenstraße, an der Neckarbühne und am Marrahaus treten Künstlerensembles abwechselnd auf, viele Programmpunkte finden auch gleichzeitig statt. Einige sind als Walking Acts mobil in den Fußgängerzonen unterwegs und überraschen mit spektakulären Kostümen und komödiantischer Performance. Ein Infostand auf dem Kiliansplatz wird Auskunft über das kostenfreie Programm, Auftrittsorte und Auftrittszeiten geben.